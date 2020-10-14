Общество

МТС ТВ эксклюзивно покажет аниме «Акудама Драйв» сразу после премьеры в Японии

Первая серия японского аниме «Акудама Драйв» от культовых создателей мирового хита «Наруто» уже доступна бесплатно в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МТС.

«Акудама Драйв» - аниме в жанрах экшен и фантастика. Действие разворачивается в альтернативной Японии будущего, пережившей войну между двумя своими регионами — Кансай и Канто и разделенной ими надвое. Правительство и полиция потеряли контроль над подчиненным Кансаем. Власть на этом Диком Западе футуристической Японии принадлежит преступному сообществу Акудама (в переводе с японского – «злодеи»), которые стремятся защитить свой регион от установленного режима.

Персонажи не имеют имен, их характеризуют по профессии или другим характерным признакам. Например, Курьер, Горожанка, Боец, Хакер, Доктор, Шпана, Маньяк. Сюжет этого аниме рассказывает о семерых преступниках, не знающих друг друга, но планирующих провернуть крупное и дерзкое ограбление. Каждый них преследует свои цели, но добыча позволит членам Акудамы создать в Кансае новое общество и освободить провинцию из-под власти Канто.

Akudama Drive - мир, вдохновленный суровыми вестернами, киберпанком и боевиками 90-х, в проекте будут отсылки к «Бешеным псам» Тарантино. Проект создан анимационной студией Studio Pierrot, которая приобрела популярность благодаря своим качественным аниме-сериалам, в числе которых «Наруто», «Блич», «Токийский гуль», совместно с разработчиком видеоигр Too Kyo Games — компанией, основанная авторами известной серии видеоигр Danganronpa и Zero Escape. Режиссер – Томохиса Тагути, снявший «Персона 4: Золотое издание».

МТС ТВ добавит в каталог все 12 серий проекта, премьера каждого нового эпизода - по четвергам в 16:00, всего через час после премьеры в Японии.