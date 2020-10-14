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Общество

Межрайонная больница поблагодарила «Псков-Полимер» за помощь во время пандемии

14.10.2020 16:35|ПсковКомментариев: 2

Персонал Псковской межрайонной больницы направил благодарственное письмо в адрес коллектива предприятия «Псков-Полимер», выпускающего обувь под брендом Nordman. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Весной, когда регион столкнулся с первой волной коронавируса, фабрика переориентировала производство и начала выпускать защитные костюмы и маски. В межрайонную больницу направили 1 тысячу комплектов.

«На фоне всеобщего тотального дефицита средств индивидуальной защиты для медицинских работников, предприятие оказало нам неоценимую поддержку, поставив необходимые изделия защиты. Благодаря оперативным поставкам продукции лечебному учреждению удалось свести риск заражения медицинского персонала к минимуму», - говорится в тексте письма, направленного в адрес руководителя предприятия Юрия Сорокина.

Как пояснила главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина, в разгар пандемии обеспечение врачей средствами защиты стало для учреждения приоритетной задачей, так как все койки больницы были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом.

«Быстро были изготовлены защитные костюмы, халаты, и маски для медиков. Продукция нам очень понравилась. У нас из докторов практически никто не заболел, то есть защита хорошая, эффективная, и главное - в ней очень комфортно и удобно. Костюмы подбирались по размеру для каждого сотрудника. Мы обеспечили весь персонал. И мы очень благодарны Юрию Юрьевичу за своевременность поставки и готовы сотрудничать и далее», - сказала главврач.

Теги: #псков #коронавирус #пандемия #псков-полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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