Общество

До окончания приема заявок на конкурс «Причудский пирог» осталось четыре дня

Заявка с рецептом тыквенного ржаного пирога, традиционного для региона Причудья, поступила на конкурс «Причудский пирог» от «Содружества Изборских мастеров». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной общественной организации «Чудской проект», рецепт был записан в деревне Дубровка Печорского района со слов его местного жителя Анатолия Охотникова.

Мастера из «Содружества Изборских мастеров» попробовали оживить рецепт тыквенного ржаного пирога, чтобы оставить его в истории.

«Любой пирог был праздником, собиравшим в нелегкие времена семью за столом, отпечатавшимся в детском сознании навсегда. Вряд ли в послевоенное время деревенский народ мог похвастаться кулинарными изысками, но в той простоте ингредиентов и силе русской печи есть сила народа. Ингредиенты - только те, что можно найти у себя в огороде или в лесу, взять в хозяйстве. По сусекам поскрести, да по амбарам помести - не иносказательное выражение, а вполне реальное, если рядом нет «Пятерочки» и соседки по лестничной клетке», - рассказали авторы заявки.



Фото: Макарова Е.Н. и Глушко А.Н.

Напоминаем, что до 17 октября, срока подачи заявок на конкурс, остается несколько дней. Псковская областная общественная организация «Чудской проект» приглашает жителей Псковской области внести свой посильный вклад в сохранение нематериального культурного наследия региона - кухни Причудья. Для этого необходимо прислать рецепт и фото традиционного для данной местности пирога и заполненную заявку на электронный адрес cbc1997center@gmail.com. Условия участия и форму заявки можно скачать здесь.

Все поступившие рецепты, после их оценки экспертами, будут включены в книгу «Кухня Причудья», а победители получат специальные призы и подарки.

Конкурс «Причудский пирог» проводится с целью продвижения нематериального культурного наследия региона, популяризации рецептов традиционной кухни народов, проживающих в регионе Чудского озера, и повышения гастрономической привлекательности Псковской области.

Организатор конкурса - Псковская областная общественная организация «Чудской проект» при поддержке проекта CuNaHe / «Культурное и природное наследие региона Чудского озера» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов, проекта Baltic Sea Food / «Продовольствие Балтийского региона» Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря 2014-2020» и федерального проекта «Гастрономическая карта России». Информационный партнер конкурса - ГТРК «Псков».