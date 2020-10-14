Общество

Игорь Сопов: Михаил Ведерников всегда идет навстречу облизбиркому

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Иорь Сопов назвал конструктивными взаимоотношения между облизбиркомом и администрацией региона.

«С губернатором Михаилом Юревичем Ведерниковым у нас хорошие рабочие взаимоотношения. Он прислушивается к просьбам избирательной комиссии, к нашему мнению и всегда идет навстречу в плане организации процесса выборов», - подчеркнул Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Также он поблагодарил главу региона за помощь в улучшении материально-технического оснащения избирательных комиссий Псковской области. «Мы закупили 26 компьютеров для ТИКов, а сейчас докупили еще 16. Будем и дальше обеспечивать ТИКи техникой, чтобы выборы проходили на хорошем техническом уровне», - отметил Игорь Сопов.

Также он выразил благодарность главам районов Псковской области, которые всегда оказывают содействие с предоставлении помещений для работы участковых избирательных комиссий в период выборов. «Мы всегда чувствуем их поддержку и плечо», - подчеркнул Игорь Сопов.

Кроме того, председатель облизбиркома сообщил о конструктивном взаимодействии с ЦИК РФ. «Удалось выстроить хорошие рабочие отношения с Эллой Памфиловой. В частности, мы несколько раз показали, что Псковская область может хорошо работать», - отметил гость студии.

В целом, подчеркнул Игорь Сопов, «все решения, принимаемые Избирательной комиссией Псковской области, принимаются в рамках закона». «Никакого влияния, выходящего за рамки закона, на избирательную комиссию оказать невозможно по той причине, что любое действие, не согласованное с нормами законодательного права, будет ничтожным и повлечет за собой серьезные последствия», - резюмировал председатель облизбиркома.