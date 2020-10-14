Общество

В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в среду объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса, она создана центром «Вектор». Глава государства отметил, что на подходе еще третья вакцина центра имени Чумакова РАН, пишет «Российская газета».

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что клинические исследования зарегистрированной сегодня вакцины проводились на 100 добровольцах. В отличие от вакцины «Спутник-V», которая является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса, новая создана на основе одной из перспективных синтетических платформ. «Она является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус», - объяснила Голикова.

Она отметила, что вакцина имеет достаточно высокий уровень безопасности. Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время. «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев», - заявила Голикова, отметив, что центр также планирует исследования среди лиц старше 65 лет.

Татьяна Голикова также рассказала о третьей вакцине центра имени Чумакова РАН - она инактивированная, сейчас получены разрешения на клинические исследования первой и второй фазы. В рамках первой было привито 15 добровольцев, все они чувствуют себя хорошо, а 19 октября стартует вторая фаза - прививку сделают еще 285 человек. «Предполагается что клинические исследования этой вакцины будут завершены к декабрю», - отметила она.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что Россия продолжит продвигать отечественные вакцины от коронавируса за рубежом, но нужно стремиться к тому, чтобы для других стран они производились на их предприятиях.