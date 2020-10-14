Общество

Псковские библиотекари выступили на международной конференции «Огонь войны души не сжег»

Международная конференция «Огонь войны души не сжег» состоялась сегодня, 14 октября, в библиотеке-центре общения и информации им. И.Н. Григорьева. Конференция проводилась в онлайн-формате в рамках мемориального проекта «Памяти поэта и воина И. Н. Григорьева».

Во время конференции были представлены доклады о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., отраженные в творчестве русских и белорусских писателей и поэтов, рассказали в библиотеке Псковской Ленте Новостей.

Специально для мероприятия сотрудники Городской районной библиотеки г. Городка Витебской области (Республика Беларусь) подготовили видео-выступление «Писатели Республики Беларусь, отразившие в своем творчестве события Великой Отечественной войны». Также с докладами выступили сотрудники МАУК «ЦБС» города Пскова.

Библиотекарь библиотеки имени Игоря Григорьева Алина Иванова выступила с докладом «И память книга оживит: начало войны в произведениях псковских писателей». Темой выступления заведующей сектором социокультурных программ Ольги Яковлевой стала «Красуха…Боль и Память: трагедия сожженной деревни в творчестве писателей и поэтов».

Продолжила конференцию заведующий библиотекой «Диалог» МАУК «ЦБС» г. Пскова Елена Ефимова с темой ««Твердо верим: мы победим»: литературное творчество псковских писателей-партизан и подпольщиков».

Заключительным стал доклад главного библиографа библиотеки имени Игоря Григорьева Ирины Осташеня «Освобождение Пскова в произведениях псковских поэтов».

Во время конференции ее участники узнали о том, какими увидели и как отразили в своих произведениях события Великой Отечественной войны писатели и поэты-фронтовики России и Беларуси.

Запись конференции можно увидеть здесь.