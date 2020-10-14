Общество

Для псковских школьников провели уроки доброты

В России продолжают работать «Классы доброты». В рамках всероссийской акции участники «Молодежки ОНФ» вместе со школьниками проводят командообразущие и коммуникативные игры, совместные субботники, спортивные состязания. Мероприятия проходят в регионах с благополучной эпидобстановкой.

Для развития творческого потенциала у подрастающего поколения «Молодежка ОНФ» также организует в образовательных учреждениях мастер-классы по изготовлению арт-объектов и сувениров. Так, в Псковской области в рамках «Класса доброты» участники команды вместе с воспитанниками и сотрудниками «Детской деревни-SOS Псков» изготовили из ниток для вязания символы «Молодежки ОНФ» - снегирей, рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

«Мы провели урок доброты для ребят от 5 до 12 лет. Рассказали интересные факты о снегирях, также детей ждала небольшая викторина на знание фактов об этой птичке. В заключении встречи команда провела мастер-класс по изготовлению снегирей из ниток для вязания. Приятно было видеть, как ребята стараются, еще и имена сделанным игрушкам придумывают», - поделилась участница команды «Молодежки ОНФ» в Псковской области Анна Смирнова.

На территории «Детской деревни-SOS» в Пскове расположены несколько семейных домиков. В них живут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей вместе с приемными мамами, братьями и сестрами, получая все необходимое для полноценного развития. В гости к ним участники команды приходят уже в третий раз. В последний месяц лета «Молодежка ОНФ» провела для воспитанников акцию «Чемпион двора», организовав спортивные состязания и мини-тренировку.

Напомним, традиционная акция «Молодежки ОНФ» «Класс доброты» уже несколько лет проводится по всей стране. Она направлена на создание благоприятной среды для развития школьников и установление доброжелательных отношений между ребятами разных возрастов.