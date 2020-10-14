Общество

Великолукская школьница победила в международном конкурсе и отправится в «Артек»

Школьница из деревни Великолукского района победила во Всероссийском конкурсе «Здоровый образ жизни - путь к успеху!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», ученица Булынинской средней школы Елизавета Терешенок стала победителем федерального этапа конкурса «Лидер» акции «Здоровый образ жизни - путь к успеху».

Открытые уроки «Здорово быть здоровым», которые провела 16-летняя школьница, ее видеоролики о здоровом образе жизни и другие творческие работы были высоко оценены конкурсной комиссией. За победу в конкурсе Елизавета Терешенок награждена путевкой в международный детский центр «Артек».

«Мы постоянно отслеживали результаты акции и надеялись на победу», - рассказала куратор акции, заместитель директора по УВР Булынинской средней школы Ирина Строгова.

По ее словам, во время подготовки к конкурсу участники столкнулись с трудностями, связанными с переходом на дистанционное обучение во время пандемии коронавируса.

«Работа в дистанционном режиме была нова не только для детей, но и для учителей, - пояснила Ирина Строгова. - Приходилось отправлять материалы: буклеты, видеоролики, презентации, на электронные адреса обучающихся».

Однако открытые уроки «Здорово быть здоровым» прошли в обычном режиме еще до перехода школы на дистанционное обучение.

Отметим, всероссийская социальная акция «Здоровый образ жизни - путь к успеху» проводилась с 5 февраля по 30 июня текущего года, цель акции - сформировать потребность в здоровом, активном образе жизни у школьников и их родителей. В акции приняли участие 9467 учеников из 76 субъектов Российской Федерации, победителями из них стали только 200 школьников.