Общество

Археологическому центру Псковской области требуются волонтеры с «большим желанием копать»

Археологический центр Псковской области сообщил об открытии вакансий волонтеров в археологическую экспедицию Усть-Смолка 2020.

«Мы будем изучать курганный некрополь XI-XII века на окраине Старого Изборска. Обеспечиваем интересную просветительскую и культурную программу, комфортное проживание в гостинице и питание», - рассказали в Археологическом обществе Псковской области в соцсети ВКонтакте.

От кандидатов требуется «большое желание копать», готовность общаться с интересными людьми, делиться своим опытом и узнавать много нового.

Заявки можно оставить в группе Археологического центра в соцсети ВКонтакте.