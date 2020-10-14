Общество

Выставка документов «Без срока давности» открылась в Псковском районе

Экспозиция выставки документов «Без срока давности», рассказывающая о зверствах немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории современной Псковской области, отправилась в муниципалитеты. Одним из первых ее принял Псковский район, сообщается в Instagram Госархива Псковской области.

Экспозицию смонтировали в Доме культуры поселка им. Кирова Краснопрудской волости.

Сотрудники Государственного архива Псковской области передали главе Краснопрудской волости Александру Васильеву копии документов о злодеяниях захватчиков в деревнях Ланева Гора и Добровитки, сведения о разминировании и сборе трофеев, данные на май 1944 года о количестве деревень, школ, населения до оккупации и на момент освобождения.

К слову, начался этот день с открытия «Поля памяти» в деревне Корзули, посещения памятника погибшим мирным жителям от рук карателей в деревне Ланева Гора.