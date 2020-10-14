Общество

Псковичам предлагают выбрать лучший вариант оформления сцены Родинского дома культуры

Капитальный ремонт Дома культуры в деревне Родина подходит к завершению. В настоящее время принимается решение по оформлению центрального места любого учреждения культуры – сценического пространства. Жителей Псковского района приглашают принять участие в интернет-голосовании по выбору варианта оформления сцены Родинского дома культуры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета, специалисты предлагают на выбор несколько вариантов цветового оформления сцены.

«Просим всех желающих оставлять свои комментарии на страничках домов культуры и районной администрации в социальных сетях до конца дня 15 октября 2020 года. Заранее благодарим вас за участие в интернет-опросе», - призвали районные власти.