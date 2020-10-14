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Общество

Жителей Псковской области предупредили о сильном дожде с утра 15 октября

14.10.2020 22:11|ПсковКомментариев: 0

Утром 15 октября местами по Псковской области ожидается неблагоприятное погодное явление - сильный дождь. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Если сильный дождь застал вас на улице, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления», - порекомендовали в ГУ МЧС региона.

Кроме того специалисты призывают, покинуть здания или помещения и перейти на ближайшую возвышенность, если их подтапливает. Если покинуть здание не представляется возможным, то нужно подняться на вышерасположенные этажи, выключить электричество и газ, а также плотно закрыть окна и двери.

Добавим, что по данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 14 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода.

Ветер северных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: ночью +3…+8 гр. С, днем +6…+11 гр. С.

Атмосферное давление низкое.

Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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