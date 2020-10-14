Михаил Ведерников поздравил всех православных с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех православных христиан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Текст поздравления он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.
Фото здесь и далее: Instagram Михаила Ведерникова
Покрова Пресвятой Богородицы - непереходящий великий православный праздник. В традиции русского православия праздник отмечается 14 октября.
В основу праздника положено предание о явлении Андрею, Христа ради юродивому, Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери. Богослужебные особенности во многом соответствуют Богородичным двунадесятым праздникам, хотя сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к великим недвунадесятым праздникам.
На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших женихов. Народная примета подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.