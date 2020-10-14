Общество

Михаил Ведерников поздравил всех православных с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех православных христиан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Текст поздравления он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.



Фото здесь и далее: Instagram Михаила Ведерникова

«Матерь Божия всегда считалась заступницей и покровительницей земли русской, и в этот день православные люди просят у нее защиты и помощи. В этот светлый день желаю всем, чтобы беды и несчастья обходили стороной, мира, добра, успехов во всех начинаниях и помощи Божьей Матери!» - написал глава региона.

Покрова Пресвятой Богородицы - непереходящий великий православный праздник. В традиции русского православия праздник отмечается 14 октября.

В основу праздника положено предание о явлении Андрею, Христа ради юродивому, Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери. Богослужебные особенности во многом соответствуют Богородичным двунадесятым праздникам, хотя сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к великим недвунадесятым праздникам.

На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших женихов. Народная примета подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.