Общество

Инопланетяне, дети или коммунальщики - псковичи гадают, кто раскрасил городские лужи

В одном из дворов на улице Яна Фабрициуса в Пскове лужи окрасились в неестественно яркий зеленый цвет. На это обратил внимание один из подписчиков группы «Инцидент Псков», который выложил фотографии с этим необычным явлением.



Фото здесь и далее: группа «Инцидент Псков», ВКонтакте

В комментариях пользователи выдвинули сразу несколько версий странного окраса луж: от разлившегося антифриза до влияния инопланетян. Кто-то предположил, что эта всего лишь детская шалость и результат пролитой гуаши, а некоторые заподозрили, что автор поста использовал графический редактор.

Прозвучала также версия, что ярко-зеленый цвет вызван красителем, который добавляют в воду, чтобы отследить протечки.

«Да так в каждом втором дворе», - отметил один из участников обсуждения.