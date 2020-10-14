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Общество

Ученые сравнили эффективность прозрачных щитков и медицинских масок

15.10.2020 07:12|ПсковКомментариев: 0

Для защиты от маленьких частиц, соизмеримых по размеру с коронавирусом, эффективнее применять экраны для лица, а не хирургические маски. К такому выводу пришли ученые израильского Института биологических исследований.

Оказалось, что хорошо ограждают именно высокие экраны с загнутыми краями, иначе вирусные частицы легко проникают сбоку. Даже незначительный зазор позволяет потоку обойти защиту, что резко снижает ее эффективность, пишет газета «Известия».

Доцент кафедры биофизики МФТИ Олег Батищев рассказал, что это объясняется тем, что размер пор в материале медицинской маски больше, чем размер вируса. Осевшие на маске вирусы будут проникать через нее, особенно при намокании, поэтому ее рекомендуется менять каждые два часа.

«Лицевые экраны пор не имеют, а потому такой проблемы у них нет», - заключил он.

По словам ученого, вероятность того, что вирус проникнет под экран, невелика, так как вирусные частицы плохо летают по воздуху, быстро осаждаясь на поверхностях. Единственное, необходимо периодически обрабатывать такие щитки дезинфицирующими средствами, считает эксперт.

Теги: #коронавирус #средства индивидуальной защиты
Источник: Псковская Лента Новостей
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