Общество

Профсоюзы предложили продлить выплаты повышенных пособий по безработице

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) в своем отзыве на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предложила сохранить повышенные размеры пособий по безработице на следующий год.

Объединение указывает, что ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, хотя введенные из-за пандемии ограничения сняты. В связи с этим в ФНПР считают целесообразным продлить реализацию поддерживающих мер до восстановления докризисных показателей, а некоторые оставить на бессрочной основе, пишет газета «Известия».

В частности, профсоюзы настаивают на сохранении максимального пособия потерявшим заработок в размере 12,1 тыс. рублей. Кроме того, в ФНПР предложили увеличить пособие до величины прожиточного минимума трудоспособного населения (за II квартал 2020 года - до 12,4 тыс. рублей). При этом минимальный размер выплат безработным предполагается оставить на уровне 4,5 тыс. рублей, как это было в мае-августе.

Тем не менее реализация подобных инициатив потребует больших затрат, а в проекте бюджета столь большие суммы не предусмотрены.

«Проект федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов подразумевает, что на подпрограмму "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" будет выделен 131 млрд рублей - вдвое больше, чем планировалось ранее. Изменение связано с увеличением расходов на социальные выплаты безработным на 67,9 млрд рублей», - говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков одобрил инициативу ФНПР и отметил, что ее реализация приведет к повышению оплаты труда. Работодатели, которые платили рабочим 80–120 рублей в час, уже сегодня стали массово повышать тарифы на 15–30%.

Однако профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина указала, что повышение пособий влечет за собой определенные риски. Перспектива жить на нынешние выплаты стимулирует человека держаться даже за низкооплачиваемую работу и не позволяет долго находиться в поиске нового места, указала эксперт.