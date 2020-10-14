Общество

Инфекционист назвала самый «опасный» предмет в офисах

Компьютерная клавиатура - самый «опасный» предмет в офисах, поскольку на необработанных кнопках могут находиться различные бактерии, кишечные инфекции, в том числе коронавирус. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.

«Компьютерная клавиатура - это самый заразный предмет, особенно в офисе. Из-за того, что ее трудно обрабатывать, мало кто этим занимается. В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус», - сказала она.

По ее словам, прежде чем приступить к работе на клавиатуре, необходимо обязательно вымыть руки, то же самое нужно сделать и после, так как нередко бактерии, циркулирующие в воздухе, оседают на поверхность кнопок, пишет РИА Новости.

«Причем руки нужно мыть правильно: не менее 1,5 минут, не просто поглаживая, а делая круговые и растирающие движения», - добавила инфекционист.