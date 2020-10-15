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Общество

Работников сельского хозяйства поздравили в Псковском районе

15.10.2020 11:37|ПсковКомментариев: 0

В Нееловском доме культуры 14 октября прошло торжественное мероприятие, посвященное дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Поздравляя тружеников села с профессиональным праздником, глава Псковского района Наталья Федорова отметила, что сельское хозяйство является базовой отраслью в экономике района.

«Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства уверенно развиваются, приобретается новая техника и современное оборудование, растут показатели в животноводстве, растениеводстве и заготовке кормов, и мы по праву гордимся людьми, работающими на фермах и полях Псковского района», - подчеркнула глава района. 

Наталья Федорова вручила награды отличившимся труженикам. Она также пожелала всем работникам сельскохозяйственной отрасли крепкого здоровья, благополучия, отличных показателей в труде.

Теги: #псковский район #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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