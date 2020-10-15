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Общество

Волонтеры в Острове навели порядок на захоронениях подпольщиков

15.10.2020 11:26|ПсковКомментариев: 0

Волонтеры в Острове приняли участие в уборке захоронений на территории старого городского кладбища, где покоятся островские подпольщики, казненные в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Поклонный крест» Псковской епархии и ОМД «Лига молодежи Псковской области». 

В числе волонтеров, которые участвовали в благоустройстве захоронений, были представители «Молодой гвардии», молодежного отдела центра культуры «Юбилейный», совета молодежи при главе Островского района, воспитанники Дома детского творчества, сотрудники администрации Островского района. 

После наведения порядка на захоронениях настоятель Свято-Троицкого Собора в городе Острове, иерей Роман (Павлов) отслужил заупокойную литию по павшим защитникам Родины у могилы руководителя подпольной организации города Острова, Героя Советского Союза Клавдии Назаровой. 

Также он обратился к волонтерам с напутственными словами. «История показывает, что отечественные Вооруженные силы невозможно представить без православия. На протяжении веков вера отцов укрепляла боевой дух воина, помогала преодолевать трудности и лишения воинской службы, звала на подвиги во имя родной земли. Партизаны и подпольщики, отдавшие свою жизнь за веру, Отечество и народ и мученически погибшие во время Великой Отечественной войны – тоже воины, которые, исполнив свой священный долг перед Отчизной и народом, положили душу свою на поле брани, с особенной любовью чтятся православными людьми и церковью. Сегодня мы с вами с молитвой наводили здесь чистоту и порядок, а это значит, что с поминовением и увековечением памяти павших, очищали и свои души. Сейчас мирное время и не требуется "ложится на амбразуры", но через повседневные труды, через добрые, благие дела надо стремится быть достойными памяти людей, отдавших жизни за нашу мирную жизнь. Желаю всем мирного неба, добра, благополучия, долгих лет жизни и божьего благословения в трудах полезных и праведных», - сказал священник. 

Напомним, масштабный проект «Поклонный крест» стартовал в Псковской области, Эстонии, Латвии и Литве весной 2020 года по благословлению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Основная цель проекта – привлечь молодежь к историко-мемориальной деятельности, приобщить к православным ценностям и познакомить с традиционной русской культурой.

Теги: #островский район #Великая Отечественная война #75 лет Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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