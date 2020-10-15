Общество

За сутки в Псковской области коронавирус выявлен у 65 человек

За сутки в Псковской области зафиксировано 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал официальный Telegram-канал региона.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на данный момент составляет 6273. С начала пандемии проведено 113562 исследований, в том числе 911 за минувшие сутки.

Выздоровели 4301 человек, 22 прибавилось за 14 октября. Умерли 67 человек.

Статистика по районам: