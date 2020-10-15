За сутки в Псковской области коронавирус выявлен у 65 человек

За сутки в Псковской области зафиксировано 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал официальный Telegram-канал региона.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на данный момент составляет 6273. С начала пандемии проведено 113562 исследований, в том числе 911 за минувшие сутки.
Выздоровели 4301 человек, 22 прибавилось за 14 октября. Умерли 67 человек.
Статистика по районам:
- Псков - 2037
- Великие Луки - 1272
- Бежаницкий район - 81
- Великолукский район - 246
- Гдовский район - 95
- Дедовичский район - 83
- Дновский район - 114
- Красногородский район - 56
- Куньинский район - 56
- Локнянский район - 21
- Невельский район - 205
- Новоржевский район - 32
- Новосокольнический район - 156
- Опочецкий район - 132
- Островский район - 426
- Палкинский район - 73
- Печорский район - 117
- Плюсский район - 116
- Порховский район - 203
- Псковский район - 513
- Пустошкинский район - 33
- Пушкиногорский район - 24
- Пыталовский район - 33
- Себежский район - 64
- Стругокрасненский район - 55
- Усвятский район - 30.