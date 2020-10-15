Общество

Псковский бридж

Тауэрский, Бруклинский, Карлов, Банковский, Понте Веккьо - мосты стали визитными карточками многих городов мира, притягивая толпы туристов. Даже в провинциальном Острове есть своя мостовая «фишка». Пскову в этом смысле похвастаться пока особо нечем - разве что поностальгировать о старом, Ольгинском, с ажурными балками, или присмотреться к сравнительно новому, Троицкому.

Но, видно, просит сердце мост, и месяц назад участники регионального Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым поддержали идею строительства пешеходного моста через реку Пскову. Понравилась идея и побывавшей вчера в Пскове министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Передумали

Фото: Ольга Миронович

Идея строительства пешеходного моста между автомобильным Троицким мостом и местом слияния Псковы и Великой бередит умы наших музейщиков, градостроителей и градоначальников уже не первый год. Эпопея обсуждений началась с тех пор, как стало известно о финансировании, выделенном Всемирным банком реконструкции и развития на реставрацию Варлаамовского угла Псковского Кремля.

У специалистов сразу появился вопрос: а как будет организована музейная логистика? Как турист будет попадать с одного берега Псковы на другой?

Тогда, в 2013 году, мнения разделились: кто-то считал, что надо восстанавливать Нижние решетки (на что Всемирный банк не соглашался, мол, новодел никому не нужен), кто-то предлагал возвести сборно-разборный мост, кто-то напоминал, что исторически пешеходный мост через Пскову существовал, но не между Плоской и Высокой башнями, а немного выше по течению реки, кто-то резко высказывался в духе «любой мост станет вмешательством в историческую панораму Кремля».

Обсуждение мостового вопроса возобновилось весной 2019 года, когда «Северо-Западная инвестиционная компания» представила в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области эскиз пешеходного моста через реку Пскову в районе смотровой площадки с видом на башни Нижних решёток. Проект предложил владелец бывшей канатной фабрики Г. Ю. Мейера («Шпагатная фабрика») Николай Загоруй. Как писал тогда «МК в Пскове», проектировщики рассматривали вариант подвесного моста через реку Пскову, но выбрали облицованную камнем бетонную конструкцию, которая сможет выдержать весенний подъём воды в реке и не пострадает при затоплении.

Члены методического и экспертного совета при комитете восприняли идею строительства нового пешеходного моста через реку Пскову скептически, усмотрев в ней даже попытку нечестной конкуренции с инвесторами, которые вкладывались в создание заведений общепита возле Троицкого моста. Вопрос снова завис.

Долгожданное завершение реставрационных работ на Высокой и Варлаамовской башнях спровоцировало новый виток споров. Точку в них в июле этого года поставил глава региона Михаил Ведерников: выслушав доводы музейщиков о необходимости единого экскурсионного пространства, он согласился с идеей нового моста и пообещал, что этот вопрос начнут решать местные и федеральные эксперты.

Результаты не заставили себя долго ждать: в сентябре псковичи увидели эскизы - один другого фантастичнее. «Лучше никакого, чем такие!» - категорично резали на корню инициативу местные жители в негативных комментариях. «Восстановите решетки!» - бушевали архаики. «Даешь стекло и металл!» - требовали фрилансеры и метросексуалы.

Свято место

Начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области - главный архитектор региона Евгений Шапкин успокаивает: изображения, попавшие в медийное пространство, - результат работы студентов Московского архитектурного института. Ребята пофантазировали на заданную тему - не более того.

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По его словам, главным вопросом обсуждения на региональном Совете стал не облик моста, а необходимость его возведения и, в случае положительного видения перспектив, место, где может появиться мост. Неслучайно на встрече присутствовали и члены Методсовета, и представители Министерства культуры РФ, сотрудники регионального комитета по культуре и туризму: речь ведь идет не о рядовой застройке, а о районе, где сосредоточены главные памятники Пскова, в том числе объекты ЮНЕСКО (до храма Косьмы и Дамиана с Примостья - рукой подать!).

По словам Евгения Шапкина, большинством голосов решили: мосту - быть. Во-первых, он нужен как неотъемлемый элемент новой пешеходной связи между Кремлем и Варлаамовским углом. Во-вторых, Советский (он же Троицкий) мост не справляется с возросшим людским потоком, к тому же он не удовлетворяет современным требованиям программы «Доступная среда»: маломобильная часть населения (а это, напомним, не только инвалиды-колясочники, но и пожилые люди, и молодые мамы) с трудом осиливает высокие лестницы.

Что касается места, то всех удовлетворил вариант в районе смотровой площадки на Золотой набережной. Единственный вопрос - как спускаться к мосту со стороны Кремля. Предлагали обустроить спуск со стороны вылазных ворот Кремля, но, как заметили и эксперты, и губернатор, очень сильный угол склона потребует его укрепления, а также возведения там лестницы.

«Логичнее после прогулки по Крому спуститься на набережную от Кутекромы, тем более что проектом там предполагалась лестница. В результате мы выходим на целую цепочку шикарных смотровых площадок: на крепостной стене, на набережной со стороны «Шпагатки» и на мосту», - объясняет председатель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор-реставратор Андрей Лебедев. Ну как тут не воскликнуть: «Любуюсь Псковом! Какой прекрасный город - будто Париж!».

Кремлевский, псковский, наш

Несмотря на то, что обсуждение внешнего вида моста не входило в планы сентябрьского экспертного Совета, вброс студенческих эскизов сделал свое дело. Форумы заполонились мечтами и «хотелками»: стеклянный, кованый, горбатый, деревянный, наплавной, понтонный - фантазии у псковичей хоть отбавляй!

Между тем, на Совете по вопросам охраны объектов культурного наследия были представлены вполне реальные предложения псковских известных архитекторов по внешнему виду и конструктиву моста через Пскову. Почему они не были опубликованы (как и то, почему на Совет не пригласили журналистов) - не совсем понятно. Но нам удалось получить эскизы и визуализации, что называется, из первых рук.

В частности, Андрей Лебедев предложил низководный трехпролетный мост с двумя русловыми опорами. На время ледоходов его можно было бы разбирать с помощью крана - спецтехника может подъезжать с одной стороны и постепенно снимать пролетные строения. Ограждение - решетчатое, из деревянного бруса. Покритиковать или похвалить данный эскиз участники не смогли: организаторы встречи не успели или не смогли проверить флэшку Андрея Михайловича с необходимыми файлами на вирусы. В итоге участники попросту не увидели этот мост.

Фото предоставлено редакции Андреем Лебедевым

Директор Псковского филиала института реставрации памятников истории Евгений Иванов видит мост очень простым, «без чудес», как он сам его характеризует. Это однопролетный мост в виде Т-образной балки (цельнометаллической) с двумя каменными устоями на берегу, с прозрачным ограждением.

Евгений Иванов, визуализация моста через Пскову. Фото предоставлено автором

К слову, возглавляемая Евгением Александровичем организация внесла важную лепту в споры о мостостроении: именно ее специалисты провели всевозможные исследования (экологические, топографические, гидрологические, историко-культурные), на основании которых было определено место будущей визитной карточки Пскова. Эти изыскания - очень важная часть работы по подготовке проекта, ведь в этом месте нрав реки Пскова очень капризен: то мелеет, то, наоборот, наливается водой, а весной еще и ледоход здесь идет. Да и дно неровное. В общем, учесть требуется множество моментов. По итогам исследований и возникла визуализация, предложенная Евгением Ивановым на губернаторском Совете. По мнению автора, этот эскиз органично вписывается в ландшафт, панораму и не оказывает влияния на существующие памятники.

Евгений Иванов, визуализация моста через Пскову. Фото предоставлено автором

Проект Иванова поддержал Евгений Шапкин. В разговоре с нами он подчеркнул, что мост никогда не будет лишним в городе, где есть река. При этом скромный облик этого объекта, продиктованный близостью Кремля, может искупить необычный функционал: скамеечки, удобные перила, на которые можно опереться, - и обычный мост превращается в удобное рекреационное пространство.

Впрочем, по мнению Андрея Лебедева, недостаток проекта, разработанного Евгением Ивановым, может обнаружиться во время весеннего половодья и схода льда: там может попросту образоваться затор. И значит, мост надо предусмотреть повыше, а ограждение должно быть съемным и ни в коем случае не стеклянным.

Еще один проект моста принадлежит псковскому архитектору Владимиру Шуляковскому. Он предложил вариант понтонного моста. Отметив актуальность подобной конструкции для Пскова в принципе, эксперты вместе с тем «забраковали» этот вариант конкретно для выбранного места. Основная проблема - такой мост сезонен. Его можно будет использовать только в теплое время года. Стоит температуре упасть - его надо будет срочно разбирать, чтобы он не вмерз в лед, весной его не поставишь, пока не спадет вода, а летом река пересыхает - всех погодных изменений не предугадаешь, но в случае такого моста все они будут приводить к бесчисленным сборкам-разборкам, а значит, к финансовым затратам. Этот вариант, впрочем, по мнению Андрея Лебедева, вполне применим в районе Гремячей башни.

Обсуждался на Совете даже вариант паромной переправы - но здесь опять же возникает проблема сезонности, а кроме того - вопрос безопасности. Кто будет ее обеспечивать? В общем, стационарный мост - наше все, резюмировали члены Совета.

Пусть Бильбао - лишь бы не колхоз!

Для псковского архитектора-дизайнера Сергея Станкевича вопрос о том, как мог бы выглядеть мост через Пскову, - не рядовой, а самый что ни на есть насущный: он живет в центре, ежедневно проходит положенные 10 тысяч шагов по набережной, да и с профессиональной точки зрения это пространство ему интересно.

С его точки зрения, в случае с мостом в районе «шпагатной фабрики» прекрасно мог бы сработать так называемый «эффект Бильбао». Это хрестоматийный пример того, как одно новое здание музея Гуггенхайма привело к экономическому и туристическому буму в заброшенном промышленном испанском городке Бильбао. Тамошние градоначальники, по сути, пошли против течения и «всадили» прививку нового деконструктивизма в старую кровь города, насчитывающего более чем 700-летнюю историю.

Фото: hisour.com

Другая возможная стратегия, по мнению Сергея, - реплика старого моста, при условии того, что он действительно был там. «Я в этом случае либо за историческую справедливость, либо за отсутствие псевдоистории, - объясняет архитектор-дизайнер. - Если мост когда-то был и его можно четко восстановить по старым чертежам, - да, это круто. Если такого не было, то мы рискуем получить псевдогубернский стиль «колхоз». Лучше уж тогда делать что-то современное».

За примерами интересного эффекта соседства архитектуры разных эпох далеко ходить не надо: Рига и Таллин рядом. Врезки из стекла и металла в старинной застройке встречаются повсеместно. К тому же, согласно индексам цитируемости (а значит, индексам завлечения туристов) чаще упоминаются либо факты достойных исторических реставраций, либо миксы.

«Например, Лувр, - объясняет Сергей. - Это один из древнейших памятников, крепостей Франции, прекрасный музей. Но никому же не мешает стеклянный колпак - наоборот, все идут туда, смотрят именно на это сочетание. Примеров огромное количество во всем мире, в том числе в городах, которые имеют такую же историческую ценность, как Псков. Другой вопрос - делать нужно круто, но при этом не замахиваться на то, что невозможно потянуть».

Что дальше?

По словам Евгения Иванова, следующий этап работ - разработка реального проекта моста. В настоящее время оформляются все необходимые документы, затем ожидается объявление соответствующего конкурса на выполнение работ и выход на проектирование, рассмотрение вариантов, в том числе в Научно-методическом совете. В этом непростом процессе примет активное участие комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. Его специалисты будут готовить техническое задание на работы, так как место строительства расположено в точке предельной концентрации памятников архитектуры: здесь и зона Кремля, и зона охраняемого ландшафта, сравнительно недалеко - несколько объектов ЮНЕСКО.

По предварительной оценке архитектора, стоимость строительства может выйти на цифру порядка 60 млн рублей. Впрочем, пока нет утвержденного проекта, говорить о какой-то конкретике сложно. Один из потенциальных инвесторов, Николай Загоруй, в интервью журналисту радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Любови Кузнецовой называет сумму в размере 100 млн рублей.

Вид на канатную фабрику, фото: pleskov60.ru

«Мы обещали принять участие в разработке проектной документации, - говорит он о возможном участии своей компании в строительстве пешеходного моста. - У нас уже есть некоторые наработки: этим вопросом мы занимаемся уже около трех лет». При этом, как подчеркивает Николай Загоруй, новый мост через Пскову необходим не для подхода к шпагатной фабрике, как думают некоторые представители общественности. «Это огромная польза для туристов, для жителей города, - объясняет он. - Мост даст возможность отработать велосипедные и пешеходные маршруты от Поганкиных палат и Кремля до Двора Постниковых, прекраснейшего возрожденного памятника. Рекомендую там побывать: получилась сказка!»

Судя по всему, проект обещает стать одним из принципиально важных для города: о закольцованном маршруте с гордостью рассказали Ольге Любимовой. Во время ее визита в Палаты Постниковых директор Псковского объединенного музея-заповедника Александр Голышев даже показал на одной из выставочных фотографий, как будет выглядеть новая туристская логистика.

Широким и уверенным жестом Александр Иванович навел мост от обзорной площадки, а затем неожиданно сдвинулся правее и не менее уверенно нарисовал мост между башнями Нижних решеток... Мы уточнили информацию: наши источники утверждают, что восстановление этого объекта всерьез рассматривается в настоящее время.

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Из прошлого - в будущее, с Запсковья - в Центр, от амбициозной провинции - до туристической мекки: новый мост (или мосты?) таит в себе массу возможностей и опасностей.

Неслучайно Ольга Любимова обратила внимание местных властей на то, что вопросы строительства необходимо детально обсудить с экспертным сообществом. Будет ли это сделано, увидим совсем скоро.

Елена Никитина