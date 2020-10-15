Общество

Псков и пять районов области получат 8 млн рублей за эффективную работу

В Псковской области определены получатели грантов за достижение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления за прошлый год. По итогам мониторинга определены 5 районов и городской округ Псковской области, которые получат в общей сложности 8 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Невельский район удостоен гранта в размере 400 тыс. рублей, Дедовичский район — 800 тыс. рублей, Локнянский район — 1,2 млн рублей. Гдовскому району будет выделено 1,6 млн рублей. Красногородскому району и Пскову за наилучшие показатели работы органов МСУ предоставлены гранты в размере 2 млн рублей.

Отметим, оценка деятельности органов местного самоуправления производится согласно Указам президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». В Псковской области выделение средств муниципалитетам, показавшим лучшие результаты по утвержденным критериям, осуществляется из регионального бюджета с 2011 года.