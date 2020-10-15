Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня к постоянным ведущим программы Максиму Костикову и Константину Калиниченко присоединится советник губернатора Псковской области Антон Сергеев. Вместе они поговорят о безудержном и беспощадном пиаре областных властей. Надо ли освещать каждый шаг областного руководства? Почему Псковская область постоянно попадает в федеральные новости с негативными инфоповодами? Действительно ли любой пиар, кроме некролога, - это хорошо?

Высказывайте свое мнение по обсуждаемым вопросам по телефону 56-73-72.