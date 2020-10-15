Общество

В Острове завершается ремонт уникальных мостов

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов посетил с рабочей поездкой Островский район. В ходе визита он обсудил с главой района Дмитрием Быстровым реализацию национальных проектов на территории муниципалитета, перспективы жилищного строительства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Отдельное внимание было уделено прохождению отопительного сезона, в том числе на территории бывшего военного городка «Остров-3», имущество которого принято в муниципальную собственность из ведения Министерства обороны РФ.

В завершение выезда Василий Осипов оценил ход капитального ремонта цепных мостов. На данный момент завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия мостового полотна. В настоящее время выполняется укрепление конусов Южного моста, ведутся работы по устройству декоративного освещения и монтаж смотровой тележки на Северном мосту. Также на Южном мосту подрядная организация производит антикоррозионная обработку цепей и ферм, расчистку русла, закончена разборка временного пешеходного моста. По Северному мосту работы выполнены на 95%, по Южному мосту — 80%.

Подводя итоги, Василий Осипов положительно оценил работу муниципалитета по курируемым сферам.