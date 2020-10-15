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Общество

Что для зрячего «нормально», для слепого бывает абсолютно неприемлемо...

15.10.2020 15:54|ПсковКомментариев: 0

Мало кто об этом знает, но сегодня, 15 октября, во многих странах мира отмечается Международный день белой трости. Этот праздник был установлен в 1970 году по инициативе Международной федерации слепых, а корнями его история уходит к 1921 году. В британском городе Бристоле жил фотограф Джеймс Биггс, который после несчастного случая потерял зрение, и ему пришлось учиться самостоятельно передвигаться по городу при помощь трости. Вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители, и тогда он покрасил ее в белый цвет. Благодаря этому окружающие стали замечать его и оказывать помощь в различных ситуациях на дороге. Это новшество активно подхватили незрячие Европы, Америки, а потом и России.

В 1965 году американский конгресс утвердил положение о праздновании Дня белой трости и закрепил дату ежегодного проведения мероприятий – 15 октября, а в 1970 году этот праздник был признан международным, и с тех пор его отмечают члены обществ слепых по всему миру, а также незрячие люди, не состоящие в членстве этих организаций. Россия присоединилась к празднованию в 1987 году. Отмечают День белой трости и в Псковском региональном отделении Всероссийского общества слепых. О том, чем живет организация сегодня, как она переживает корнавирус, с какими проблемами сталкивается и как их решает, корреспондент Псковской Ленты Новостей побеседовал с председателем областной организации Всероссийского общества слепых Владимиром Прокудиным.

- Владимир Алексеевич, как давно существует областная организация ВОС, сколько человек в ней состоит?

- Псковская областная организация Всероссийского общества слепых является одной из старейших общественных организаций инвалидов. В прошлом году нам исполнилось 75 лет. На сегодняшний день в организации насчитывается около 2 тысяч человек по всей области. В структуру входит пять местных отделений (Псковская, Великолукская, Порховская, Стругокрасненская, Невельская), каждое из которых объединяет неколько районов.

- Какой в организации возрастной состав?

- Молодежи в нашей организации не так много. Средний возраст ближе к 60.

- Я правильно понимаю, что далеко не все слабовидящие и слепые жители региона состоят в вашей организации?

- Да, далеко не все. Молодежь, у которой 2 и 3 группа инвалидности, вообще не считает себя инвалидами.

- А чем сегодня живет ваша организация в псковском регионе? Каковы ее основные цели и задачи?

- Прежде всего, это реабилитация инвалидов по зрению. У Всероссийского общества слепых есть реабилитационные центры, самые крупные - в Москве и Подмосковье. Реабилитация, проживание и питание бесплатно - все оплачивает Всероссийское общество слепых. Оплату проезда инвалидов по зрению и сопровождающих их лиц взяла на себя администрация Псковской области.

- А помимо реабилитации чем вы занимаетесь?

- Наши местные организации ведут работу по пространственной ориентировке и безопасному передвижению незрячих, изучению системы рельефно-точечного шрифта Брайля, социокультурной реабилитации и социально-бытовой адаптации, социально-психологической поддержке незрячих и их родственников, а также осуществляют деятельность по восстановлению и повышению социального статуса инвалидов по зрению. Кроме того, мы выиграли три областных гранта на реализацию социальных проектов. Первый - обучение инвалидов по зрению компьютерной грамотности, второй - показ кинофильмов с тифлокомментариями, которые также рассчитаны на людей с нарушениями слуха. Третий социальный проект предусматривает проведение интеллектуальных и настольных игр: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра» и т.д. Наша команда три года подряд ездила в Санкт-Петербург и участвовала в таких чемпионатах.

- Назовите основные проблемы, с которыми сталкиваются слабовидящие и незрячие граждане в Псковской области.

- Как у всех, они касаются доступной среды. Иногда такой абсурд делают! Но то, что для зрячего «нормально», для слепого бывает абсолютно неприемлемо.

- Иной раз идешь по городу и видишь тактильные плитки, светофоры со спецсигналами, и кажется, что все вроде бы хорошо. Чего еще не хватает в Пскове, чтобы незрячие и слабовидящие могли без проблем ориентироваться в пространстве?

- В течение пяти лет я неоднократно поднимал вопрос доступности общественного транспорта для инвалидов по зрению. Брайлевские таблички с номерами автобусов будут бесполезны. Надо понимать, что это очень маленькие буквы и цифры - 8 на 6 мм и найти их на автобусе не представляется возможным. Они не могут быть ни выше, ни шире - незрячий человек просто не найдет их на кузове автобуса.

- А какой тут может быть выход, если говорить про автобусы?

- Можно сделать, как было в Казани во время проведения «Универсиады»: автобус озвучивает номер маршрута, подъезжая к остановке. Для этого нужно просто вывести динамик на внешнюю сторону автобуса. Есть еще программа «Говорящий город». Она может быть выгодна для Москвы и Петербурга, но для Пскова это очень дорого.

- А в чем она заключается?

- Каждому инвалиду 1 группы выдают прибор, который начинает подавать сигнал, когда на остановку приезжает нужный автобус. Но такой прибор стоит 12 - 15 тысяч рублей плюс затраты на систему, которая должны быть установлена во всех автобусах, плюс обслуживание. Это очень дорого для Псковской области. Слабовидящим нужны желтые таблички с большими черными цифрами.

- А тактильных плиток в городе достаточно? Такое ощущение, что они есть в основном на центральных улицах города, но слепые живут и в других районах Пскова.

- Думаю, делать их по всему городу излишне. Они нужны в районах, где много свободного пространства, например, у Летнего сада или Детского парка. В прогулочных зонах достаточно сделать нормальный бордюрный камень высотой 2,5 см. Тогда тактильная плитка не нужна.

- То есть вы сможете при помощи трости ориентироваться?

- Да, когда бордюр делают вровень с пешеходной дорожкой, - это неудобно.

- Владимир Алексеевич, а как обстоят дела с трудоустройством членов областной организации ВОС? На что они живут?

- В Псковской области есть три специализированных предприятия ВОС: в Пскове, Печорах и Великих Луках, где работают инвалиды по зрению.

- Помню, в Пскове, на Школьной, 6 всегда была очень вкусная выпечка.

- Да, у нас раньше пекарня была, но мы сдали ее в аренду, теперь на предприятии пекут только хлеб и занимаются его поставками в социальные учреждения и магазины. Сетевые - «Магнит» и «Пятерочка» - почему-то отказались с нами работать. Причину не знаю. А вот магазин «Маяк» с нами работает, и довольно успешно. На предприятии в Пскове также занимаются покраской металлических трубок для новогодних елок. В Печорах изготавливают ряд электротехнических изделий, выпекают кондитерскую продукцию, открыли кулинарию: в ассортименте салаты, гарниры, рыбные и мясные блюда. В Великих Луках в небольших объемах отливают детали из пластика, делают пожарную сигнализацию. Предприятие в трудном положении, заказов мало.

- А как ваши предприятия пережили коронавирус?

- Из-за короновируса объемы, конечно, очень упали, но мы получили поддержку от администрации Псковской области. Спасибо Ведерникову Михаилу Юрьевичу, нас поддержали и увеличили период получения субсидии на возмещение затрат по оплате труда инвалидам Псковской области.

- А какие еще меры поддержки оказываются общественной организации ВОС? Какая помощь оказывается в плане трудоустройства и организации рабочих мест для инвалидов по зрению?

- Выделяются небольшие суммы на создание рабочих мест для инвалидов. Хотелось бы еще дополнительных средств на их модернизацию. В программе этого нет, надеюсь, это временно.

- Действует ли на ваших предприятиях система наставничества? Ведь новым сотрудникам с инвалидностью, которые только приходят на производство, без помощи не обойтись.

- Да, у нас есть такая система. Когда инвалид принимается на работу, к нему прикрепляется наставник, который за обучение получает дополнительную плату. Всего у нас на трех предприятиях работает порядка 200 человек. Из них более половины - инвалиды. Но у нас не только инвалиды по зрению, а также инвалиды по слуху и общему заболеванию. Мы берем на работу всех желающих инвалидов.

- А вообще какие профессии могли бы идеально подойти для инвалидов по зрению?

- В реабилитационном центре, в который направляются члены ВОС, можно пройти обучение. В течение пяти месяцев там можно освоить специализации: резьба по дереву, плетение из лозы, ремонт обуви, пчеловодство, переплетное дело, компьютерная грамотность. Также в некоторых городах России инвалиды по зрению могут бесплатно получить медицинское образование и освоить специальность массажиста. В Пскове несколько тотально слепых людей работают массажистами в медицинских учреждениях.

- А есть у вас в обществе какая-то культурная жизнь? Как вы привыкли проводить свободное время, праздники?

- Есть два наших праздника - День белой трости (15 октября) и День слепого человека (13 ноября), когда для членов местных отделений ВОС организуются чаепития, концерты. Часто на них выступают детские коллективы, колледж искусств. Посещаем театра, филармонию, экскурсии, участвуем в реабилитационных и спортивно-оздоровительных мероприятиях. Также у нас есть тематические вечера, литературные гостиные. Много мероприятий проводит специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих, в частности, показы кинофильмов с тифлокомментариями, конкурс чтецов по Брайлю, а в декабре состоится игра «Что? Где? Когда?». Информацию о нашей деятельности можно посмотреть на сайте Псковской областной организации.

Беседовала Татьяна Иванова

С информацией о деятельности Псковского регионального отделения ВОС можно ознакомиться на сайте http://pskovro.ru.

Теги: #доступная среда
Источник: Псковская Лента Новостей
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