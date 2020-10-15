Что для зрячего «нормально», для слепого бывает абсолютно неприемлемо...

Мало кто об этом знает, но сегодня, 15 октября, во многих странах мира отмечается Международный день белой трости. Этот праздник был установлен в 1970 году по инициативе Международной федерации слепых, а корнями его история уходит к 1921 году. В британском городе Бристоле жил фотограф Джеймс Биггс, который после несчастного случая потерял зрение, и ему пришлось учиться самостоятельно передвигаться по городу при помощь трости. Вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители, и тогда он покрасил ее в белый цвет. Благодаря этому окружающие стали замечать его и оказывать помощь в различных ситуациях на дороге. Это новшество активно подхватили незрячие Европы, Америки, а потом и России.
В 1965 году американский конгресс утвердил положение о праздновании Дня белой трости и закрепил дату ежегодного проведения мероприятий – 15 октября, а в 1970 году этот праздник был признан международным, и с тех пор его отмечают члены обществ слепых по всему миру, а также незрячие люди, не состоящие в членстве этих организаций. Россия присоединилась к празднованию в 1987 году. Отмечают День белой трости и в Псковском региональном отделении Всероссийского общества слепых. О том, чем живет организация сегодня, как она переживает корнавирус, с какими проблемами сталкивается и как их решает, корреспондент Псковской Ленты Новостей побеседовал с председателем областной организации Всероссийского общества слепых Владимиром Прокудиным.
- Владимир Алексеевич, как давно существует областная организация ВОС, сколько человек в ней состоит?
- Псковская областная организация Всероссийского общества слепых является одной из старейших общественных организаций инвалидов. В прошлом году нам исполнилось 75 лет. На сегодняшний день в организации насчитывается около 2 тысяч человек по всей области. В структуру входит пять местных отделений (Псковская, Великолукская, Порховская, Стругокрасненская, Невельская), каждое из которых объединяет неколько районов.
- Какой в организации возрастной состав?
- Молодежи в нашей организации не так много. Средний возраст ближе к 60.
- Я правильно понимаю, что далеко не все слабовидящие и слепые жители региона состоят в вашей организации?
- Да, далеко не все. Молодежь, у которой 2 и 3 группа инвалидности, вообще не считает себя инвалидами.
- А чем сегодня живет ваша организация в псковском регионе? Каковы ее основные цели и задачи?
- Прежде всего, это реабилитация инвалидов по зрению. У Всероссийского общества слепых есть реабилитационные центры, самые крупные - в Москве и Подмосковье. Реабилитация, проживание и питание бесплатно - все оплачивает Всероссийское общество слепых. Оплату проезда инвалидов по зрению и сопровождающих их лиц взяла на себя администрация Псковской области.
- А помимо реабилитации чем вы занимаетесь?
- Наши местные организации ведут работу по пространственной ориентировке и безопасному передвижению незрячих, изучению системы рельефно-точечного шрифта Брайля, социокультурной реабилитации и социально-бытовой адаптации, социально-психологической поддержке незрячих и их родственников, а также осуществляют деятельность по восстановлению и повышению социального статуса инвалидов по зрению. Кроме того, мы выиграли три областных гранта на реализацию социальных проектов. Первый - обучение инвалидов по зрению компьютерной грамотности, второй - показ кинофильмов с тифлокомментариями, которые также рассчитаны на людей с нарушениями слуха. Третий социальный проект предусматривает проведение интеллектуальных и настольных игр: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра» и т.д. Наша команда три года подряд ездила в Санкт-Петербург и участвовала в таких чемпионатах.
- Назовите основные проблемы, с которыми сталкиваются слабовидящие и незрячие граждане в Псковской области.
- Как у всех, они касаются доступной среды. Иногда такой абсурд делают! Но то, что для зрячего «нормально», для слепого бывает абсолютно неприемлемо.
- Иной раз идешь по городу и видишь тактильные плитки, светофоры со спецсигналами, и кажется, что все вроде бы хорошо. Чего еще не хватает в Пскове, чтобы незрячие и слабовидящие могли без проблем ориентироваться в пространстве?
- В течение пяти лет я неоднократно поднимал вопрос доступности общественного транспорта для инвалидов по зрению. Брайлевские таблички с номерами автобусов будут бесполезны. Надо понимать, что это очень маленькие буквы и цифры - 8 на 6 мм и найти их на автобусе не представляется возможным. Они не могут быть ни выше, ни шире - незрячий человек просто не найдет их на кузове автобуса.
- А какой тут может быть выход, если говорить про автобусы?
- Можно сделать, как было в Казани во время проведения «Универсиады»: автобус озвучивает номер маршрута, подъезжая к остановке. Для этого нужно просто вывести динамик на внешнюю сторону автобуса. Есть еще программа «Говорящий город». Она может быть выгодна для Москвы и Петербурга, но для Пскова это очень дорого.
- А в чем она заключается?
- Каждому инвалиду 1 группы выдают прибор, который начинает подавать сигнал, когда на остановку приезжает нужный автобус. Но такой прибор стоит 12 - 15 тысяч рублей плюс затраты на систему, которая должны быть установлена во всех автобусах, плюс обслуживание. Это очень дорого для Псковской области. Слабовидящим нужны желтые таблички с большими черными цифрами.
- А тактильных плиток в городе достаточно? Такое ощущение, что они есть в основном на центральных улицах города, но слепые живут и в других районах Пскова.
- Думаю, делать их по всему городу излишне. Они нужны в районах, где много свободного пространства, например, у Летнего сада или Детского парка. В прогулочных зонах достаточно сделать нормальный бордюрный камень высотой 2,5 см. Тогда тактильная плитка не нужна.
- То есть вы сможете при помощи трости ориентироваться?
- Да, когда бордюр делают вровень с пешеходной дорожкой, - это неудобно.
- Владимир Алексеевич, а как обстоят дела с трудоустройством членов областной организации ВОС? На что они живут?
- В Псковской области есть три специализированных предприятия ВОС: в Пскове, Печорах и Великих Луках, где работают инвалиды по зрению.
- Помню, в Пскове, на Школьной, 6 всегда была очень вкусная выпечка.
- Да, у нас раньше пекарня была, но мы сдали ее в аренду, теперь на предприятии пекут только хлеб и занимаются его поставками в социальные учреждения и магазины. Сетевые - «Магнит» и «Пятерочка» - почему-то отказались с нами работать. Причину не знаю. А вот магазин «Маяк» с нами работает, и довольно успешно. На предприятии в Пскове также занимаются покраской металлических трубок для новогодних елок. В Печорах изготавливают ряд электротехнических изделий, выпекают кондитерскую продукцию, открыли кулинарию: в ассортименте салаты, гарниры, рыбные и мясные блюда. В Великих Луках в небольших объемах отливают детали из пластика, делают пожарную сигнализацию. Предприятие в трудном положении, заказов мало.
- А как ваши предприятия пережили коронавирус?
- Из-за короновируса объемы, конечно, очень упали, но мы получили поддержку от администрации Псковской области. Спасибо Ведерникову Михаилу Юрьевичу, нас поддержали и увеличили период получения субсидии на возмещение затрат по оплате труда инвалидам Псковской области.
- А какие еще меры поддержки оказываются общественной организации ВОС? Какая помощь оказывается в плане трудоустройства и организации рабочих мест для инвалидов по зрению?
- Выделяются небольшие суммы на создание рабочих мест для инвалидов. Хотелось бы еще дополнительных средств на их модернизацию. В программе этого нет, надеюсь, это временно.
- Действует ли на ваших предприятиях система наставничества? Ведь новым сотрудникам с инвалидностью, которые только приходят на производство, без помощи не обойтись.
- Да, у нас есть такая система. Когда инвалид принимается на работу, к нему прикрепляется наставник, который за обучение получает дополнительную плату. Всего у нас на трех предприятиях работает порядка 200 человек. Из них более половины - инвалиды. Но у нас не только инвалиды по зрению, а также инвалиды по слуху и общему заболеванию. Мы берем на работу всех желающих инвалидов.
- А вообще какие профессии могли бы идеально подойти для инвалидов по зрению?
- В реабилитационном центре, в который направляются члены ВОС, можно пройти обучение. В течение пяти месяцев там можно освоить специализации: резьба по дереву, плетение из лозы, ремонт обуви, пчеловодство, переплетное дело, компьютерная грамотность. Также в некоторых городах России инвалиды по зрению могут бесплатно получить медицинское образование и освоить специальность массажиста. В Пскове несколько тотально слепых людей работают массажистами в медицинских учреждениях.
- А есть у вас в обществе какая-то культурная жизнь? Как вы привыкли проводить свободное время, праздники?
- Есть два наших праздника - День белой трости (15 октября) и День слепого человека (13 ноября), когда для членов местных отделений ВОС организуются чаепития, концерты. Часто на них выступают детские коллективы, колледж искусств. Посещаем театра, филармонию, экскурсии, участвуем в реабилитационных и спортивно-оздоровительных мероприятиях. Также у нас есть тематические вечера, литературные гостиные. Много мероприятий проводит специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих, в частности, показы кинофильмов с тифлокомментариями, конкурс чтецов по Брайлю, а в декабре состоится игра «Что? Где? Когда?». Информацию о нашей деятельности можно посмотреть на сайте Псковской областной организации.
Беседовала Татьяна Иванова
С информацией о деятельности Псковского регионального отделения ВОС можно ознакомиться на сайте http://pskovro.ru.