Общество

Антон Сергеев рассказал об открытом ящике Пандоры в Instagram-аккаунте губернатора

Советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в эфире программы «Сообразим на троих» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал об открытом ящике Пандоры в Instagram-аккаунте главы региона Михаила Ведерникова.

Антон Сергеев не исключил, что в результате реагирования на обращения жителей региона в Instagram-аккаунте губернатора, «открыли ящик Пандоры». «Есть разные средства решения проблем и реализации задач», - заметил он. Одно из них, добавил советник главы региона, Instagram. Всем таким образом помочь не смогут, но «хотя бы кому-то поможем», продолжил Антон Сергеев.



Он также рассказал, что еженедельные видеообращения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальных сетях в среднем смотрят 100 тысяч человек. «Изначально было 200 тысяч. Людям это интересно и нужно», - сказал он.



Кроме того, Антон Сергеев сообщил, что попадание губернатора в различные рейтинги - не самоцель. «Активная работа приводит к таким результатам», - заключил советник губернатора.