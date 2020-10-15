Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как выбрать домашнего питомца
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бизнес-ланч по-псковски лучшие рестораны, бары и кафе
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Драйвер для агрария
Инвестиции в период COVID-19
спастись от косолапого
Великие Луки Продавец отразила нападение мужчины с вилами
Безопасность граждан Спроси и узнай
Профессия мечты в Пскове
Игорь Иванов о планах по развитию санаториев
 
 
 
ещё Общество 15.10.2020 12:335 Александр Котов: Каждый день я начинаю с просмотра Псковской Ленты Новостей 15.10.2020 15:110 Псковский бридж 15.10.2020 14:580 Общественный пресс-центр ПЛН: Патриотическое воспитание vs вандализм 15.10.2020 14:400 «Сообразим на троих» с Антоном Сергеевым. ВИДЕО 15.10.2020 14:092 Антон Сергеев рассказал об открытом ящике Пандоры в Instagram-аккаунте губернатора 15.10.2020 14:050 Музей часов планируют создать в Плюссе
 
 
 
Самое популярное 14.10.2020 12:0712 Андрей Турчак планирует принять участие в выборах в Псковское областное Собрание 10.10.2020 14:1811 Назван диагноз госпитализированных в Великих Луках школьников 08.10.2020 21:1115 Стали известны результаты экспертизы крови госпитализированных в Великих Луках школьников 13.10.2020 00:2011 Еще 64 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 09.10.2020 22:260 Сергей Шнуров объяснил, почему не повернулся во время выступления псковички на шоу «Голос»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Сообразим на троих» с Антоном Сергеевым. ВИДЕО

15.10.2020 14:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Сообразим на троих», который вышел в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 15 октября.

К постоянным ведущим программы Максиму Костикову и Константину Калиниченко сегодня присоединился советник губернатора Псковской области Антон Сергеев. Вместе они говорили о безудержном и беспощадном пиаре областных властей и искали ответы на вопросы: надо ли освещать каждый шаг областного руководства, почему Псковская область постоянно попадает в федеральные новости с негативными инфоповодам и действительно ли любой пиар, кроме некролога, - это хорошо.

Теги: #эхо москвы в пскове #сообразим на троих
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете результаты включения псковских памятников в список объектов Всемирного наследия: помогло ли это сохранению нашего наследия?
В опросе приняло участие 161 человек
15.10.2020, 15:120 Выставка петербургского художника откроется сегодня в Пскове 15.10.2020, 15:110 Псковский бридж 15.10.2020, 15:080 Почти на 170 млн рублей сократился долг по имущественным налогам в Псковской области 15.10.2020, 15:020 Псковичей приглашают на онлайн-лекции «Православие и христианство в мировой литературе»
15.10.2020, 14:580 Общественный пресс-центр ПЛН: Патриотическое воспитание vs вандализм 15.10.2020, 14:480 В Ершовской школе полностью заменили систему отопления 15.10.2020, 14:400 «Сообразим на троих» с Антоном Сергеевым. ВИДЕО 15.10.2020, 14:092 Антон Сергеев рассказал об открытом ящике Пандоры в Instagram-аккаунте губернатора
15.10.2020, 14:050 Музей часов планируют создать в Плюссе 15.10.2020, 13:540 «Лучший - докажи!»: рекламу псковского застройщика признали недостоверной 15.10.2020, 13:400 Снятый в Новоржеве фильм покажут на кинофестивале в Европе 15.10.2020, 13:370 Жители Псковской области получат 320 тысяч налоговых уведомлений
15.10.2020, 13:221 Интерактив: Недоступная среда для инвалидов 15.10.2020, 13:200 К середине 2021 года в Писковичах появятся современные канализационные станции 15.10.2020, 13:130 В Пскове приступили к ремонту дополнительных объектов «дорожного» нацпроекта 15.10.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
15.10.2020, 12:550 ФК «Псков» дозаявил четырех футболистов на кубок Северо-Запада 15.10.2020, 12:335 Александр Котов: Каждый день я начинаю с просмотра Псковской Ленты Новостей 15.10.2020, 12:300 Желающих продолжить ремонт дороги Череха - Высоцкое - «Весна-80» пока не нашлось 15.10.2020, 12:210 Новый рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки зафиксировали в России
15.10.2020, 12:190 В Острове завершается ремонт уникальных мостов 15.10.2020, 12:136 Хозяин алабаев, загрызших коз в печорской деревне, прокомментировал ситуацию 15.10.2020, 12:042 Псковичка ответила на заявление Юрия Лозы о нарушении авторских прав 15.10.2020, 11:580 Сбой в работе сайта с кешбэком за путешествия не дает выбрать туры в Псковскую область
15.10.2020, 11:440 Отмена ЕНВД коснется более 6 тысяч псковских ИП 15.10.2020, 11:370 Работников сельского хозяйства поздравили в Псковском районе 15.10.2020, 11:320 «Сообразим на троих»: Пиаром кашу не испортишь? 15.10.2020, 11:301 Псков и пять районов области получат 8 млн рублей за эффективную работу
15.10.2020, 11:260 Волонтеры в Острове навели порядок на захоронениях подпольщиков 15.10.2020, 11:241 ДТП мешает движению на улице Фабрициуса в Пскове 15.10.2020, 11:133 Роспотребнадзор допустил отстранение от работы непривитых врачей и учителей 15.10.2020, 11:010 Замглавы администрации Псковского района Святослав Колинко станет гостем программы «Беседка»
15.10.2020, 10:461 За сутки в Псковской области коронавирус выявлен у 65 человек 15.10.2020, 10:445 Юрий Лоза намерен подать в суд на псковичку и Первый канал 15.10.2020, 10:389 Фотофакт: В администрации Псковской области появился аппарат для релаксации? 15.10.2020, 10:260 Пыталовских браконьеров оштрафовали за незаконную ловлю рыбы
15.10.2020, 10:047 Носящие маски клиенты Сбера получат скидки 15.10.2020, 10:009 История как продажная девка российского капитализма 15.10.2020, 09:470 Баня сгорела в плюсской деревне Ореховно 15.10.2020, 09:373 Архиерейскую литургию древнерусским чином совершил митрополит Тихон в Пскове
15.10.2020, 09:342 Псковская школа: что увидели первые гости выставки современного церковного искусства в Палатах Постниковых 15.10.2020, 09:310 Два автомобиля столкнулись на новом круговом перекрестке в Пскове. ФОТО 15.10.2020, 09:260 Штраф получил украинец за дачу взятки себежскому таможеннику 15.10.2020, 09:040 Глава Минпромторга пока не видит необходимости в закрытии общепита и ретейла
15.10.2020, 08:501 Совет Федерации определит понятия «самоизоляция» и «социальная дистанция» 15.10.2020, 08:413 Россиян хотят освободить от комиссии при оплате ЖКУ с 2021 года 15.10.2020, 08:322 Краевед Сергей Бирюк представит новую книгу псковичам 16 октября 15.10.2020, 08:210 Стало известно, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
15.10.2020, 08:090 Управление образования Пскова сменило адрес 15.10.2020, 08:000 Инфекционист назвала самый «опасный» предмет в офисах 15.10.2020, 07:470 Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения коронавирусом на треть 15.10.2020, 07:340 Профсоюзы предложили продлить выплаты повышенных пособий по безработице
15.10.2020, 07:230 Мост через реку Алоль обновят в Бежаницком районе 15.10.2020, 07:123 Ученые сравнили эффективность прозрачных щитков и медицинских масок 15.10.2020, 07:000 Госдума поддержит продление дачной амнистии до 2026 года 15.10.2020, 00:063 Инопланетяне, дети или коммунальщики - псковичи гадают, кто раскрасил городские лужи
14.10.2020, 23:510 Михаил Ведерников поздравил всех православных с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14.10.2020, 23:150 В России ужесточат ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов 14.10.2020, 22:4921 Путин наградил Андрея Турчака орденом Александра Невского 14.10.2020, 22:331 Псковичам предлагают выбрать лучший вариант оформления сцены Родинского дома культуры
14.10.2020, 22:110 Жителей Псковской области предупредили о сильном дожде с утра 15 октября 14.10.2020, 22:052 Археологическому центру Псковской области требуются волонтеры с «большим желанием копать» 14.10.2020, 21:490 Выставка документов «Без срока давности» открылась в Псковском районе 14.10.2020, 21:321 Следователи инициировали проверку Себежского дома-интерната для престарелых и инвалидов
14.10.2020, 21:250 Возле памятника Александру Невскому опрокинулся автомобиль - пострадала водитель 14.10.2020, 21:043 Игорь Сопов: Михаил Ведерников всегда идет навстречу облизбиркому 14.10.2020, 20:490 Опубликована петиция за возвращение ликвидированных в Пскове пешеходных переходов 14.10.2020, 20:360 Псковский бизнес-омбудсмен вновь призвал пересмотреть налоговую политику региона
14.10.2020, 20:228 Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской области 14.10.2020, 20:180 Великолукская школьница победила в международном конкурсе и отправится в «Артек» 14.10.2020, 20:040 Субботник по уборке набережной в Любятово пройдет 16 октября 14.10.2020, 19:570 В Минэке предложили ввести ответственность регионов за неэффективное управление ОЭЗ
14.10.2020, 19:450 Для псковских школьников провели уроки доброты 14.10.2020, 19:440 «Россети» подписали первое в стране долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики 14.10.2020, 19:367 Игорь Сопов призвал только в шутку использовать тезис «важно не как голосуют, а как считают» 14.10.2020, 19:220 Великолукская инфекционная больница приняла первых пациентов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.