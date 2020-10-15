Общество

«Сообразим на троих» с Антоном Сергеевым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Сообразим на троих», который вышел в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 15 октября.

К постоянным ведущим программы Максиму Костикову и Константину Калиниченко сегодня присоединился советник губернатора Псковской области Антон Сергеев. Вместе они говорили о безудержном и беспощадном пиаре областных властей и искали ответы на вопросы: надо ли освещать каждый шаг областного руководства, почему Псковская область постоянно попадает в федеральные новости с негативными инфоповодам и действительно ли любой пиар, кроме некролога, - это хорошо.