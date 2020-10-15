Общество

Солнечные часы устанавливают рядом с музеем в Острове

К созданию солнечных часов приступили рядом с историческим отделом Военно-исторического музея-заповедника Псковской области, в демонстрационном парке на крепостном валу в Острове.

Фото Александра Федорова

В качестве циферблата используют жернов - мельничный каменный круг для перетирания, размола зерен в муку, который предоставил музею один из местных жителей. На площадке, куда уже его установили, ведутся работы по благоустройству, пишет газета «Островские вести».

На часах установят металлический гномон и цифры по периметру жернова (циферблата).