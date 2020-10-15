Общество

Елена Бибикова приняла участие в обсуждении мер поддержки инвалидов в период пандемии

Сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при СФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате сенатора, участники встречи обсудили вопрос об усилении мер поддержки граждан с инвалидностью в период пандемии.

«Непростая для всего населения страны ситуация, связанная с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавируса, выявила ряд проблемных вопросов в особенности в части поддержки людей с инвалидностью, обеспечения их техническими средствами реабилитации и медицинскими препаратами. Это потребовало незамедлительного принятия мер на государственном уровне», - отметила Елена Бибикова.

Как подчеркнула сенатор, в период пандемии органы власти активизировали работу по использованию инновационных форм предоставления услуг инвалидам. А некоммерческие организации, и общество в целом, стали активнее развивать волонтерское движение. В частности, были организованы «горячие линии» социальной и психологической помощи, волонтерские бригады, дистанционные занятия для детей-инвалидов.

Елена Бибикова особо отметила, что с началом пандемии оперативно утвержден временный порядок установления инвалидности, в том числе для детей-инвалидов. Предусмотрена заочная форма медико-социальной экспертизы граждан, а также автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности. Этот порядок был установлен до 1 октября 2020 года.

В настоящее время, подчеркнула Елена Бибикова, правительство приняло решение продлить действие временного порядка до 1 марта 2021 года.

Как сообщила сенатор, по итогам обсуждения принято решение совместно с Госдумой ускорить принятие ряда законопроектов, направленных на помощь гражданам с инвалидностью. Среди них законопроект о предоставлении мер социальной защиты (поддержки) с использованием электронного сертификата, внесение изменений в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части предоставления инвалидам технических средств реабилитации без привязки к месту жительства.

Министерствам и ведомствам поручено ускорить переход на электронный документооборот, отмечена необходимость закрепления беззаявительного предоставления инвалидам технических средств реабилитации (при поступлении в уполномоченный орган сведений о нуждаемости) и беззаявительного назначения пенсии по инвалидности.