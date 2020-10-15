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Общество

Спальная набережная

16.10.2020 09:08|ПсковКомментариев: 0

Городской автобус номер «два» мягко заворачивает на Дамбу, и псковские мамы, до этого оживленно обсуждавшие успехи своих детей, умолкают, глядя на открывшуюся взору идиллию дендропарка, фонтана и мирожских уток. «А помнишь, как здесь раньше ужасно было?» - спрашивает одна. «Да, умеют ведь сделать красиво, - откликается подруга. - Вот бы набережную еще сделали, где «Акваполис», а то с ребенком совершенно негде погулять»...

На берегу пустынных вод...

К сетованиям псковитянок, думается, присоединились бы все жители дальнего Завеличья, где в одночасье как грибы после дождя выросли целые лабиринты из спальных панелек. И ладно бы речь шла о скромной пятиэтажной застройке - нет, это многоподъездные девятиэтажки, где квартиры облюбовали в основном молодые семьи.

Возможностей для отдыха здесь не то чтобы много. Внесезонный хит - побродить по близлежащим торговым центрам, летом - пожарить шашлыки у реки и насобирать полевых цветов в зарослях пустыря, а зимой - хоть волком вой над ледяной Великой. Конечно, при наличии машины отсюда можно легко выехать в центр, но каждые выходные, знаете ли, не наездишься, к тому же обидно и досадно: есть же под боком набережная, пока нетронутая цивилизацией. А тронуть ее не так и затратно: наметить дорожки, благоустроить склоны, окультурить посадки, включить в план регулярных уборок. Никто же не требует Псковское Зарядье-2, начинать можно с малого.

Изначально территорию за «Акваполисом» планировали благоустроить. В Интернете до сих пор можно найти красивые картинки: вот - яблони декоративные, вот - цветочно-травяной газон, даже бассейн и фонтан предусмотрены! «На набережной - организовать зону парка с посадкой крупных деревьев, кустарника, пешеходных прогулочных дорожек, смотровых и детских игровых площадок, горбатых мостиков через овраги, пристани для лодок, яхт и благоустройство прогулочных террас и лестниц при основании моста Александра Невского, - детализируются красоты проектируемой набережной на сайте московской компании «TERRADECK» в документах весны 2016 года. - В благоустройстве участка предполагается использовать природные и близкие к ним материалы: мелкий гравий, каменную плитку, изделия из древесной и древесно-полимерной террасной доски для покрытий площадок, скамеек, пешеходных дорожек, прогулочных террас и зон отдыха». 

Фото: https://www.terradeck.ru/

О чем-то подобном мечтают и сами жители. По результатам опроса, который был проведен на прошлой неделе в группе ПЛН ВКонтакте, большинство наших подписчиков (32%) видят в этом пространстве потенциал красивого городского парка. На втором месте по популярности - территория для активного отдыха и спорта (21,8%). 14% достаточно того, чтобы здесь хотя бы обустроили прогулочные дорожки, 12% - за вариант «пляж». Многие хотели бы, чтобы на набережной реализовались все предложенные вариант: чтобы здесь появился парк с прогулочными дорожками, с пространством для отдыха, спорта, с кафетериями, с пляжем, с детской площадкой и площадкой для выгула собак.

Некоторые подписчики оставили свои версии в комментариях. Например, Константин Федоров предлагает обустроить там «дороги для любителей кататься на велосипедах. Чтоб они по городу людей не сбивали». А Ольга Аветикян умоляет: «Автобус пустите ради Бога! Ближайшая остановка - «Нива».

Место позволяет

Начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области - главный архитектор региона Евгений Шапкин соглашается: весь многовековой опыт городской жизни говорит о том, что города, имеющие реку, должны иметь благоустроенные набережные. Чаще всего в связи с этим думают о туристах, но местные жители чем хуже? Тем более удобное зонированное пространство в спальном районе разгрузит центр, облюбованный путешественниками. Горожане без лишней надобности не будут рваться в Финский парк - у них свой будет рядом.

Евгений Шапкин напоминает, что история с территорией за «Акваполисом» - давняя, вопрос этот озвучивался неоднократно. К слову, в обсуждении дальнейшей судьбы набережной участвовала и администрация Псковского района, и инвестор - Ян Лузин. В декабре прошлого года, в частности, анонсировалась «вторая очередь «Акваполиса».

«Мы хотели бы реализовать такой проект, который в сравнении с другими малыми и средними городами России считался бы лучшим российским семейным центром, - говорил владелец ТРК на Кузбасской дивизии. - У нас много идей, что там должно быть: детские и семейные кафе, спортивные секции, кружки дополнительного образования, детский «Город профессий», развлекательная составляющая - аттракционы, качели-карусели, игры, возможно, каток. Идей у нас много, но хотелось бы, чтобы наши проектанты и креативщики работали не сами по себе, а вместе с псковичами, чтобы это стал по-настоящему народный проект, чтобы псковичи сами сказали, что хотели бы увидеть, где им хотелось бы всей семьей проводить время, чтобы и дети, и взрослые могли бы там найти себе занятие по душе».

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Однако пока поле за «Акваполисом» пустует и зарастает сорняком. Между тем, на этой набережной напрашивается «потрясающая рекреационная зона, которая бы устраивала всех - от детей, которые только научились ходить, до пенсионеров, которым хочется поиграть в шахматы и настольные игры», - говорит Евгений Шапкин. А учитывая, что постепенно идет благоустройство других участков набережной Великой (парк рядом с Мирожским монастырем, Ольгинская набережная и район стадиона  «Электрон»), участок за «Акваполисом» может вписаться в целостный городской ландшафт. Главное - умное зонирование, чередование «тихих» и «громких» пространств, учет существующего функционала: если примыкает жилье - логичнее детскую площадку или воркаут установить, если зона офисов или промышленных строений - стоянку.

На сегодня уже разработан проект Ольгинской набережной от Ольгинского моста до Комсомольской площади (Радиозавода). По словам Евгения Шапкина, он прошел экспертизу, комитетом по туризму Псковской области подана заявка на финансирование, ответа ждут до конца осени (если пандемия не ударит). «Это первый этап, - подчеркивает главный архитектор региона. - Проект очень интересный, надеемся, на следующий год под него будут выделены деньги. Это было бы здорово».

Договориться на берегу

Псковский дизайнер-архитектор Сергей Станкевич поддерживает мысль Евгения Шапкина: набережная должна планироваться комплексно, как целостное пространство. При этом первое, о чем он упоминает, рассуждая о «спальном» участке набережной, - необходимость развернуть «Акваполис» лицом к реке. «Это надо было сделать изначально, - объясняет наш собеседник. - Я не могу ничем объяснить такое расположение, кроме как волшебством или непонятной случайностью. По факту мы видим, что главная ценность этого места - берег реки - не востребована: на берег выходит погрузочно-разгрузочная зона Акваполиса, при этом флагманский ресторан «Акваполиса» «Инжир» выходит окнами на крышу гаражей. Это какие-то чудеса на виражах».

Между тем, продолжает Сергей, если бы ТРК был развернут парадным фасадом и входами к реке, и если бы набережная была благоустроена, это дало бы комплексу больший приток посетителей, чем это есть сейчас. Люди потянулись бы в парк, и заодно заглянули в «Акваполис». А при нынешнем раскладе они отправятся отдыхать на набережную, огибая комплекс, не заходя в него.

При разработке проекта данной территории, необходимо обязательно учитывать запросы жителей, уверен Сергей Станкевич. По его словам, об этом участке берега Великой в соцсетях его часто спрашивают даже незнакомые люди. «Может, не совсем корректно такое сравнение, но это место можно сделать вторым Финским парком, грамотно спланировав функционал», - считает архитектор.

Дело в том, что на дальнем Завеличье, в отличие от исторического центра, нет жестких требований по охранным зонам и регламентам. А значит, там можно сделать все, что не удалось в парке, который на данный момент является образцовым парковым пространством Пскова. Образцовый - да, но прокат велосипедов, киоски с мороженым, туалеты поставить там не легче, чем улететь на луну - именно из-за требований, связанных с охраной памятников. Еще одна проблема, которая все ярче вырисовывается в Финском, - отсутствие достаточного количества парковок в теплый сезон.

«Учитывая, что район Завеличья глобально развивается, с набережной в районе «Акваполиса» можно сделать сейчас все, там зоны охраны нет, - говорит Сергей Станкевич. - Мне кажется, здесь была бы правильной история с большим парком с такой же протяженностью дорожек, как в Финском, но с более развитой инфраструктурой в плане активных видов отдыха».

При этом важно еще на этапе проектирования продумать все детали, не только прогулочные маршруты, но и спуски, ливневую систему, требования доступной среды, моменты транспортной интеграции в общие схемы городских потоков - тогда не получится неудобных казусов, как на этапе сдачи парка на берегу Псковы.

***

На сегодня благоустройство набережной за «Акваполисом» - вопрос будущего. Но будущего обозримого. По словам Евгения Шапкина, речь идет о долгосрочном планировании, на 10-15 лет вперед. «Такие вещи быстро не делаются, это очень серьезно», - предупреждает главный архитектор. Деньги на Ольгинскую набережную получить бы - и то хорошо!

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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