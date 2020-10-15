Общество

Сотни псковичей получили бесплатно защитные маски и перчатки

Активисты волонтерского центра «Единой России» в рамках Всемирного дня чистых рук провели 15 октября в Пскове благотворительную акцию «Береги себя». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Общественники развернули мобильный центр дезинфекции рук в Летнем саду: объясняли, как проводить качественную гигиеническую обработку рук, а также выдавали средства индивидуальной защиты. За время мероприятия удалось раздать более 400 масок и 500 комплектов перчаток.

«Задача акции "Береги себя" - обратить внимание людей на важность бережного отношения к своему здоровью и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции, - рассказал один из организаторов акции, активист волонтерского центра «Единой России» Дмитрий Яковлев. - Волонтеры продолжат раздавать средства индивидуальной защиты в общественных местах и в автобусах города, пока количество заразившихся коронавирусом не начнет ежедневно снижаться».