Общество

Псковичей приглашают к участию в международной акции «Тотальный диктант»

Псковичей приглашают к участию в международной акции «Тотальный диктант - 2020», которая пройдет 17 октября. Мероприятие будет организовано как в традиционном формате с соблюдением всех мер противовирусной безопасности, так и дистанционном, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Самым главным нововведением в текущем году станет проведение семнадцатичасового онлайн-марафона, который объединит внутри себя трансляции для всех часовых зон, лекции экспертов в области филологии, общение с гостями, включения из разных точек мира с приветствиями участникам диктанта, а также спектакль, посвященный основной теме тотального диктанта этого года - космосу. Трансляция начнется 17 октября в 7.30 по московскому времени и завершится 18 октября в 00.30 по московскому времени.

Участникам также предлагается принять участие в акции в формате #пишемдома. Он подразумевает, что участник сможет написать диктант специальной ручкой на фирменном бланке от руки и после сдать его на проверку в один из проверочных городских пунктов или проверить самостоятельно.

В Пскове специализированные ручки и бланки можно получить до субботы в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, дом 2, с 10.00 до 20.00), в кофейнях ToursCOFFEE (улица Советская, дом 23, с 8:30 до 21:00) и «Культура» (улица Льва Толстого, дом 3, с 9:00 до 21:00), в офисе молодежной организации «Вечевой Орден» (по предварительной записи, +7 (911) 369-50-31, Екатерина).

Офлайн-площадки будут организованы в 546 российских и 207 зарубежных городах в 69 странах. В Пскове диктант можно будет написать на двух площадках - в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, дом 2) и в проектном офисе «Команда 2018» (улица Некрасова, дом 19). На первой площадке «диктатором» выступит заслуженный артист России, почетный член Российской Академии художеств Ян Осин, на второй - уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Диктант начнется в 14.00, организаторы просят участников прибыть на площадки к 13.30.

Регистрация для участников офлайн-площадок и онлайн-диктанта открыта на сайте акции «Тотальный диктант».

В 2020 году «Тотальный диктант» пройдет с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.