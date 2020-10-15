Общество

Полгода отработает житель Куньинского района за неуплату алиментов

Житель Куньинского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В суде установлено, что мужчина неоднократно не платил алименты без уважительных причин, нарушая решение суда. Сумма его задолженности`по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери составила 250 115 рублей. В судебном заседании он полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработка 5% ежемесячно в доход государству.