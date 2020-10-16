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Общество

Денис Матвеев рассказал, как меняет жизнь псковичей нацпроект «Цифровая экономика»

16.10.2020 11:22|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области будут подготовлены кадры для выполнения задач цифровой экономики, развита информационная инфраструктура, повышена квалификация специалистов по информационной безопасности, внедрены отечественные разработки в сфере цифровых технологий и новая форма государственного управления. Едва ли с таким большим пластом хайтек-задач наш регион справился бы в одиночку, тем более за пятилетку. Неоценимой поддержкой, как и по многим другим направлениям, здесь стал национальный проект - «Цифровая экономика».

Псковская Лента Новостей попросила председателя регионального управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Дениса Матвеева рассказать, насколько успешно Псковская область использует представленные федеральным центром возможности.

- Какие задачи поставлены перед Псковской областью нацпроектом «Цифровая экономика»? Какие из них уже удалось решить, и как это изменило жизнь псковичей?

- На сегодняшний день у нас в работе пять региональных проектов, которые составляют единый нацпроект на территории Псковской области.

Пожалуй, самый главный ключевой показатель - это «Информационная инфраструктура». Мы подключаем социально значимые объекты к сети интернет: это школы, больницы, ФАПы, Росгвардия, полиция и территориальные избирательные комиссии. Перед нами стоит задача провести оптоволоконный кабель в населенный пункт, где находится социально значимый объект, предоставить доступ к сети интернет, а в дальнейшем, используя этот оптоволоконный кабель, предоставлять на этой территории доступ к сети интернет непосредственно физическим и юридическим лицам.

Приведу пример. Деревня Ильинское, Красногородский район, где никогда не было оптоволокна. В прошлом году там подключили школу, и теперь в этом населенном пункте есть оптика со скоростью от 100 Мбит. Теперь есть возможность в дальнейшем и жителям, и юридическим лицам, если такие там будут, подключиться и получать доступ к высокоскоростному Интернету.

На сегодняшний день такое строительство у нас планово распределено. В рамках этого проекта на три года заключен федеральный контракт с «Ростелекомом» на 405 млн рублей. В 2020 году строительство сетей на сегодняшний день уже полностью завершено, сейчас идет ввод в эксплуатацию. До 1 ноября мы будем вводить построенные линии в эксплуатацию, и, по сути, выполним план.

Стройка продолжится в 2021 году, будем подключать, переводить на оптику оставшиеся ФАПы, школы и так далее.

- Нацпроект «Цифровая экономика» подразумевает еще и введение новой формы государственного управления. О чем идет речь, и как скоро мы увидим изменения?

- Да, это еще один важный проект - «Цифровое госуправление», в рамках которого мы запускаем систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), подключаем так сервисы СМЭВ 3, которые позволяют нам внутри администрации через специализированное программное обеспечение обмениваться документами между различными организациями. То есть не запросы писать, не отсылать их на бумаге, а всё это получать в электронном виде с необходимыми подписями.

В этом году мы создали 31 новый сервис. Есть порядка 20 организаций, с которыми теперь мы можем интегрироваться и обмениваться документами: Налоговая служба, УМВД, Пенсионный фонд и так далее. Теперь социальной защите в медучреждениях, к примеру, будет проще получать информацию через это электронное межведомственное взаимодействие.

Этот показатель мы также полностью выполнили на сегодняшний день. Контракт у нас уже закрыт.

Еще один проект - «Информационная безопасность». В его рамках мы должны достичь максимальных показателей по обеспечению отечественным программным обеспечением органов государственной власти. На сегодняшний день этот показатель у нас уже выполнен до 2024 года. У нас в Псковской области всё закупаемое органами власти ПО на 95% отечественное. Тогда как этот показатель нам поставили в этом году только 60%. По факту нам, наверное, нужно еще года полтора, и мы максимально перейдем только на отечественное программное обеспечение.

Сейчас мы внедряем отечественную РЕД ОС в здравоохранении. На следующий год в планах перейти на «Мой офис» или «P7-Офис». Это отечественная разработка, аналог Word и Excel. Это позволит в принципе закрыть все потребности только тем ПО, которое есть в реестре отечественных производителей.

Кроме того, у нас есть проект «Кадры для цифровой экономики». Здесь у нас показатели очень амбициозные. Нам необходимо выпустить 968 выпускников из вузов и ссузов, которые будут обладать компетенциями для цифровой экономики. Этот показатель, мы надеемся, также будет достигнут.

Второй показатель в рамках этого проекта - переобучение населения, повышение квалификации. 2000 человек мы должны обучить за счет региональных или федеральных средств. На сегодняшний день у нас уже обучено порядка 1000 через различные программы университетов, госорганов, РАНХиГС и так далее.

Мы подали заявку на так называемые цифровые сертификаты на обучение. Первичное одобрение наша заявка прошла. Очень надеемся, что Псковская область в ближайшее время начнет реализовывать данное направление. Это позволит нашим жителям подать заявку на ту или иную образовательную программу, а государство выделит 30 тысяч рублей на одного человека. Повысить квалификацию можно будет как в наших вузах, так и вузах других регионов или других образовательных организациях.

Определено около 20 направлений, необходимо выбрать одно из них, повысить свою квалификацию, а затем получить официальное подтверждение в виде соответствующего удостоверения.

- Получается, что все плановые показатели по нацпроекту «Цифровая экономика» мы выполняем, а по «Информационной безопасности» он уже практически перевыполнен?

- Те плановые показатели, которые стоят на сегодняшний день, мы выполняем. Каких-то срывов или недостижений мы пока не видим.

Сейчас происходит переработка федерального паспорта нацпроекта «Цифровая экономика». Мы очень ждем, что будет введено дополнительно, может быть, что-то сократится. Возможно, появятся новые направления цифровой трансформации, новые показатели, абсолютно несхожие с предыдущими. К примеру, возможность перевода работников на дистанционную работу, повышение квалификации органов государственной власти конкретно по цифровой трансформации, и тому подобное.

Что касается «Информационной безопасности», то здесь один из показателей - это предотвращение компьютерных атак. На сегодняшний день мы его стабильно выполняем. Но прогнозировать, что будет дальше, сложно. Могут появиться новые механизмы хакерских атак, кибербезопасность - момент не статичный.

- У нас достаточно непростой регион по расселению, по расположению населенных пунктов, как с учетом этого вызова удается развивать цифровую инфраструктуру в регионе?

- Если мы говорим с точки зрения цифрового развития, то нужно отметить, что для того, чтобы перейти на цифровую инфраструктуру, нужно создать сначала инфраструктуру связи в муниципалитетах, а потом уже мы будем говорить об электронных услугах и возможных сервисах.

На сегодняшний день есть большая проблема с доступом в Интернет в населенных пунктах, потому что мы знаем, что Псковская область уникальная - мы занимаем второе место России по количеству населенных пунктов, у нас их 8,5 тысяч, из них 3,5 тысяч с населением меньше сотни человек. Сотовым операторам, к примеру, населенный пункт с менее 500 жителями в принципе неинтересен, потому что они заинтересованы работать на прибыль.

Сейчас у нас есть такой формат взаимодействия, мы реализовали за полтора года государственно-частное партнерство, когда в населенном пункте, в котором нет окупаемости, ставится базовая станция на условиях софинансирования - 50% платит государство, 50% - сотовая компания. Недавно в Красногородском районе в той же деревне Ильинское мы установили базовую станцию с одним из сотовых операторов.

Любопытно, что оператор переживал: кто там будет ей пользоваться? Так вот в первые же сутки после запуска станции было выкачано 250 Гб.

Сейчас у нас идет установка такой базовой станции в Пушкиногорском районе в деревне Поляне и в Искровской волости Дновского района. Тоже на условиях государственно-частного партнерства.

К сожалению, для нашего региона это единственный вариант, когда мы можем привлечь сотовые компании к установке в малых населенных пунктах базовых станций.

Всего же нам надо порядка 80 вышек ориентировочно поставить на территории региона для покрытия сотовой связью минимум 95–97% его территории. Я имею в виду сеть LTE, когда человек спокойно в населенном пункте может получить доступ к сети интернет.

- 80 базовых станций - это очень много и капиталоемко!

- Да, и мы понимаем, что регионального бюджета на эти цели нам категорически не хватит. Поэтому мы прорабатываем этот вопрос с федеральным центром и очень надеемся, что в законе «О связи» заработают изменения, которые гласят, что, если населенный пункт имеет население от 100 человек, то необходимо, чтобы там была установлена базовая станция, позволяющая вещать в режиме LTE.

Когда же мы выстроим такую инфраструктуру, можно будет уже говорить о повсеместном внедрении цифровых сервисов.

Опять же, когда появляется интернет в социально значимом объекте, то и местный житель сможет им воспользоваться. Есть еще такое понятие как проактивность. Грубо говоря, когда мы получаем банковскую карточку, то через три года нам не надо заново писать заявление на ее получение, ее уже изготовили, вас пригласили, и вы получили новую карту. Это и есть проактивность. В случае с госуслугами можно привести такой пример: мама подала заявление о рождении ребенка, а система дальше сама просчитывает их доход, сколько им нужно начислять, просчитывает все возможные льготы и так далее. К этому надо стремиться в рамках этого проекта.

Сейчас на федеральном уровне очень большие, грандиозные планы по реализации в первую очередь социальных услуг для того, чтобы люди, учитывая пандемию и возможные запреты, могли получать услуги, не выходя из дома.

- Если продолжить разговор о специфике Псковской области, то нужно вспомнить, что в ее состав входят 26 муниципалитетов, все очень разные. Кто успешно справляется с задачами, поставленными нацпроектами, кто не очень? Где все хорошо, а где хотелось бы еще лучше?

- Если мы говорим про муниципалитеты, у нас нет пока на сегодняшний день такого деления. Даже если судить по установке базовых станций, по тому, как тот или иной глава нам помогает непосредственно в поиске земли, согласовании подключения к электроэнергии, то тут могу сказать, что все главы активны, все заинтересованы. Поэтому мы вообще не встречали трудностей или проблем в районах. Наверное, есть инициативные, а есть еще более инициативные, но, по крайней мере, никто никогда не отказывал.

На муниципальные услуги мы пока не выходили. Это в планах только со следующего года. То есть это те услуги, которые оказывают непосредственно муниципалитеты. Будем активно прорабатывать с ними это направление.

- Проекты, о которых вы рассказали, явно требуют определенных компетенций для того, чтобы их реализовывать. Хватает ли Псковской области таких специалистов?

Скажем так, мы еще сами учимся в этом направлении. Специалистов, конечно, не хватает. Не хватает, прежде всего, подведомственным учреждениям в IT-сфере. Там много вакансий, которые хотелось бы закрыть квалифицированными кадрами.

У нас очень часто проходят на уровне госвласти курсы повышения квалификации РАНХиГС, в которых наше управление активно принимает участие. Если у нас возникают какие-то вопросы в рамках наших компетенций, то мы и с федеральным министерством связи стараемся всегда контактировать, чтобы понять, как правильно сделать, и с другими регионами.

- Как отразилась пандемия COVID-19 на реализации профильного нацпроекта в нашей области? Пришлось ли вносить какие-то коррективы в целевые показатели?

- Отразилось с точки зрения обустройства той же самой инфраструктуры, по установке базовых станций, по прокладке кабеля. Во время ограничений многие находились на удаленной работе. К сожалению, кабель прокладывать удаленно не получится. В этом смысле пандемия внесла свои коррективы.

Но хочется отметить, что мы с этим справились, и все запланированные объекты мы подключили. Все выполнено по плану.

С другой стороны, в условиях ограничений появилось понимание, куда необходимо в первую очередь двигаться с точки зрения удаленных сервисов, цифровизации органов госвласти и в принципе государственных услуг, учитывая те актуальные потребности. Не могу сказать, что пандемия дала тут какой-то толчок, но она показала, какое направление нужно усилить. В нашем случае нужно брать эту информацию на вооружение и действовать.

 - А не стала ли пандемия своеобразным стресс-тестом для уже запущенных систем?

- Именно так. Тот же электронный документооборот - это защищенная сеть. Нам приходилось менять систему аттестации безопасности. И нагрузка на наши отделы обслуживания рабочих мест, которые у нас есть в подведомственных учреждениях, заметно увеличилась. Но мы с этим тоже справились.

Сотовым операторам я, наверное, не позавидую. В первый день, когда всех отправили «на каникулы», нагрузка на сеть была, как в новогоднюю ночь. Только в последнем случае она пиковая с 18:00 до 6:00, а тут она так и не опустилась. И сотовые операторы сейчас тоже претерпевают глобальные изменения внутри: и по оборудованию, и технологические процессы приходится пересматривать, потому что пандемия внесла свои коррективы.

- С какими еще вызовами пришлось столкнуться при реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и все ли из них удалось преодолеть?

- Один из вызовов - это умение общаться с федеральным центром. Это очень важно, потому что кто владеет информацией в первоисточнике, тот быстрее может что-то запланировать или скорректировать планы. Здесь нужно поблагодарить нашего губернатора, потому что в этом направлении у нас идет очень активная работа, он нам очень помогает.

У нас много пилотных проектов реализуется в рамках «Цифровой экономики», которые мы проводим с Министерством связи - абсолютно бесплатно, за счет федеральных средств. Это большая возможность, потому что не секрет, что региональный бюджет не настолько большой, чтобы в первую очередь вкладывать в цифровизацию. У нас есть другие задачи: образование, здравоохранение, социальная сфера. Мы это прекрасно понимаем и исходим из того, что у нас есть.

Сейчас, к примеру, мы должны запустить пилот по оказанию 50 государственных услуг в электронном виде. Для понимания, чтобы перевести одну государственную или муниципальную услугу в электронный вид, нам необходимо потратить порядка 170 тысяч рублей. Представьте, а у нас сейчас пилотный проект будет за счет федерации на 50 таких услуг. Каждая новая государственная услуга – это все меньше времени проводить в очередях.

Беседовал Алексей Овчинников

Теги: #мобильная связь #Госуслуги #интернет #сотовая связь #связь
Источник: Псковская Лента Новостей
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