Общество

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе на лучший символ спецотдела УФСИН

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе на лучший символ отдела специального назначения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний, 13 ноября 2020 года отделы специального назначения ФСИН России отмечают 30 лет со дня образования.

12 октября 2020 года в официальных аккаунтах Instagram территориальных органов ФСИН России началось голосование за лучшую символику отделов специальных назначений ФСИН России. Принять участие в голосовании за символику отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области может любой желающий по ссылке.

2 ноября 2020 года будут подведены итоги голосования путем подсчета «лайков» под публикацией. Десятка победителей выставляется для голосования в социальные сети ФСИН России.

Приглашаются всех желающих принять участие в голосовании.