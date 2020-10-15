Общество

165 тысяч раз псковичи проверили себя через «Банк данных» приставов в 2020 году

165 тысяч раз жители региона проверили себя через «Банк данных исполнительных производств» в 2020 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области, на Интернет-сайте в разделе сервисы действует «Банк данных исполнительных производств».

За 9 месяцев 2020 года зафиксировано 165 тысяч посещений «Банка данных исполнительных производств» с официального сайта Управления ФССП России по Псковской области. Средняя посещаемость, согласно данным статистики, составила 18357 заходов в месяц.

При этом наибольшее количество раз в 2020 году Интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств» с официального сайта Управления ФССП России по Псковской области посещали в марте – 22968 заходов.

«Банк данных исполнительных производств» – это сервис, который действует с января 2012 года на официальном сайте ФССП России и на сайтах ее территориальных органов. Через этот сервис можно получить информацию о задолженности по исполнительному производству, возбужденному в отношении юридического или физического лица. Для удобства пользователей сервис снабжен мобильными приложениями, что дает возможность получать информацию из банка данных в любой точке, где действует сотовая связь.

На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг».

Управление ФССП России по Псковской области рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаруживших информацию о себе в «Банке данных исполнительных производств», оплатить свои задолженности и не ждать принудительных мер судебных приставов