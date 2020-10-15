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Общество

В учреждениях допобразования Пскова с 19 октября объявлены каникулы

15.10.2020 20:54|ПсковКомментариев: 0

Каникулы объявлены в учреждениях дополнительного образования города Пскова с 19 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском управлении образования.

Решение о едином изменении графика учебного процесса в муниципалитете принято в связи с большим количеством педагогических работников, находящихся по решению Роспотребнадзора на самоизоляции.

Несмотря на то, что каждое образовательное учреждение имеет право само определять график ухода на каникулы, сейчас в связи с эпидемиологической обстановкой, в интересах учащихся, для единства каникулярного времени, организации пришкольных лагерей для желающих, согласована единая дата начала каникул - 19 октября.

Отметим, что детские сады Пскова продолжают работать в обычном режиме.

Теги: #образование #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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