Общество

37 классов перевели на дистанционное обучение в Псковской области из-за коронавируса

На сегодняшний день 37 классов перевели на дистанционное обучение в Псковской области из-за подтвержденных случаев коронавируса. Такую информацию озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала «Россия-24», сообщает официальное сообщество ВКонтакте «COVID-19 Псковская область»

«У нас на прошлой неделе по всей области 16 классов ушли на дистанционный режим. На сегодняшний день эта цифра составляет 37, и 28 из них находятся в Пскове», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также сообщил, что с 19 октября ученики всех школ Пскова отправятся на досрочные каникулы.