Общество

Губернатор доложил полпреду об эпидобстановке и вакцинации населения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО, которое 15 октября провел полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, открывая совещание, Александр Гуцан отметил, что с начала сентября в регионах наблюдается прирост числа заболевших, что приводит к заполнению имеющегося коечного фонда и повышению нагрузки на медицинский персонал. В связи с этим важнейшими направлениями работы полпред назвал расширение тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции и вакцинацию от гриппа.

Глава региона в своем выступлении сообщил полпреду о том, что эпидобстановка в Псковской области непростая, но остаётся под полным контролем. «После прохождения пика заболевания весной мы сделали все возможное, чтобы максимальное количество врачей и койко-мест в учреждениях здравоохранения области вернуть в плановый режим работы. Сейчас коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет более 600 мест. Однако в случае необходимости в оперативном порядке сможем увеличить койко-фонд в два раза», — отметил Михаил Ведерников и добавил, что в сутки проводится до 900 исследований.

Губернатор также напомнил, что в регионе начала работать и псковская областная инфекционная больница, которая была возведена по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина силами министерства обороны РФ. Это два многофункциональных центра: в Пскове и Великих Луках.

Губернатор проинформировал полпреда об эпидемических ограничениях, которые планируется ввести в регионе в рамках противодействия коронавирусной инфекции.

Так, например, Михаил Ведерников сообщил о решении со следующей недели отправить образовательные школы областного центра на досрочные двухнедельные каникулы. Если на прошлой неделе на дистанционное обучение по рекомендации Роспотребнадзора было направлено 16 классов в школах, то в настоящее время их стало более 37. Из них подавляющее большинство относятся к школам города Пскова.

Отдельно была затронута тема вакцинации. Михаил Ведерников проинформировал, что в настоящий момент от гриппа привито 45% жителей Псковской области от запланированного количества. Прививочная компания продолжается. С целью исполнения плана по вакцинации в Пскове и Великих Луках используются мобильные медицинские комплексы, в районах задействованы более 20 передвижных ФАПов.

Участники заседания внимательно проанализировали тенденции развития эпидемиологической ситуации в регионах, готовность региональных систем здравоохранения к росту заболеваемости COVID-19, принимаемые меры по профилактике ее распространения.