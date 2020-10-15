Общество

Субботник пройдет на берегу Лесицкого озера 18 октября

Региональный оператор по обращению с ТКО окажет содействие в проведении субботника «Чистый берег», который пройдет на берегу озера Лесицкое в Печорском районе 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

Экопром обеспечит волонтеров фирменными пакетами, предназначенными специально для сбора отходов на субботниках, а собранный в них мусор вывезет компания «Мехуборка Псков».

Организаторы мероприятия - волонтерский центр Псковского государственного университета, который регулярно проводит субботники на территории города Пскова. В сентябре при поддержке регионального оператора волонтеры экоклуба Ecoline провели масштабную уборку вдоль рек Великая и Пскова с участием 140 человек.

«Регоператор предоставил мешки для сбора мусора и с радостью согласился вывезти весь собранный мусор, - рассказала руководитель волонтерского центра Наталья Укатова. - Очень радует, что региональный оператор по обращению с ТКО всегда поддерживает наших эковолонтеров и оказывает им всевозможную поддержку и помощь. Руководство всегда открыто для диалога».

Она отметила, что в этот раз волонтеры решили расширить границы, и убрать всеми любимое место — прилегающую лесную территорию к озеру. «Озеро Лесицкое очень популярное место для отдыха среди жителей нашего города», - констатировала руководитель волонтерского центра.

Наталья Укатова подчеркнула, что экоактивисты клуба очень любят и с радостью участвуют в субботниках, ведь это один из способов сделать город чище и привлекательнее, привлечь новых волонтеров в центр и получить море позитивной энергии. «Особенно когда посещаешь убранное место и понимаешь, что с каждым разом мусора становится все меньше и меньше», - заключила она.

Выезд на уборку берега озера Лесицкое запланирован в 10:00 в воскресенье 18 октября от пл. Ленина 2. Возвращение в Псков - около 15.00.

С собой необходимо взять теплую одежду, дождевик и сапоги.

Все желающие принять участие в субботнике могут записаться здесь. Количество мест ограничено.