Общество

Спада заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать в ноябре

Стабилизации и дальнейшего спада заболеваемости COVID-19 в РФ можно ожидать в начале ноября, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Рост продолжается в среднем два инкубационных периода, то есть 28 дней. Учитывая, что начался он где-то неделю назад, то предположительно, дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса», - сказал Горелов.

«И затем начнется плавное и устойчивое снижение», - уточнил он. Горелов считает, что пик по количеству заболевших может составить 17-18 тыс. случаев в сутки. «Это ожидаемый рост, все же прослойка населения, которая встретилась с коронавирусом, еще незначительная», - сказал он.

Горелов также заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 в РФ до нулевых значений пока невозможно. По его словам, дело в том, что в стране на данный момент коронавирусом переболело «не более одного процента населения».

Кроме того, эпидемиолог выразил мнение, что ограничительных мер, принятых властями РФ, достаточно для снижения заболеваемости и стабилизации ситуации по COVID-19. «Мы всегда действовали на опережение, заботясь о здоровье», - сказал Горелов.