Общество

Несовершеннолетним псковичам запретят ходить в торговые центры без взрослых

Несовершеннолетним в Псковской области запретят ходить в торговые центры без сопровождения взрослых. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Школы города Пскова с понедельника уходят на осенние каникулы. Сделают они это раньше на неделю. Осенние каникулы продлятся вместо одной две недели. В то же время будут введены ограничения на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых, будут изменены на две недели льготы на место в общественном транспорте. Мы рассчитываем, что таким образом сумеем удержать учеников дома. По крайней мере, если они будут ходить гулять, то где-то недалеко от дома. Других дополнительных ограничительных мер на сегодняшний день не считаем правильным вводить», - сказал глава региона.

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Михаил Ведерников напомнил, что на прошлой неделе в Псковской области 16 классов перешли на дистанционный режим обучения. «На сегодняшний день их 37, 28 из них - это город Псков. Поэтому на территории города Пскова все школы перейдут в такой режим», - добавил он.