Общество

Более миллиона рублей направят на ремонт фасада псковского Центра помощи детям

Более миллиона рублей направят на ремонт фасада Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова (улица Максима Горького, 23). Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит демонтировать покрытие козырька из профилированного стального листа, облицовку поверхности стен, сделать вентилируемые фасады с облицовкой плитами из керамогранита, облицовку оконных проемов в наружных стенах и покрытие козырька из профилированного стального листа.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 121 135 рублей. Источник финансирования - бюджет региона и внебюджетные средства.

Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 27 октября. Работы должны быть выполнены в течение 45 дней с момента заключения контракта.