Общество

Каждый пятый россиянин просрочил долг по кредитам, налогам и ЖКХ

Каждый пятый россиянин имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ и перед физическими лицами, говорится в исследовании ВЦИОМ.

У 10% граждан размер долга находится в промежутке от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, менее 50 тысяч - у 8%, а более 500 тысяч - у 2%, пишет газета «Известия».

При этом просрочку до 50 тысяч большинство россиян воспринимает спокойно: 83% респондентов заявили, что смогут при необходимости погасить ее в течение года. Те же, кто задолжал больше этой суммы, менее оптимистичны: справиться в сжатые сроки с взятыми на себя обязательствами в размере до 500 тысяч рублей смогут 39% респондентов.

В опросе отмечается, что о возможности пройти процедуру банкротства слышали и знают почти все респонденты - 85%, однако о новой схеме внесудебного признания несостоятельности осведомлено намного меньше россиян, и, в основном, поверхностно: что-то слышали об этом 38% участников исследования, а хорошо знают о ней только 4%. При этом воспользоваться новым механизмом готов каждый третий должник из «целевой аудитории» нововведения - речь о россиянах с просроченными обязательствами от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Осторожность респондентов говорит скорее о зрелом подходе, заявил замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, перед обращением к процедуре банкротства гражданин должен исчерпать все ресурсы самостоятельного выхода из ситуации, например, попытаться рассрочить или уменьшить задолженность.