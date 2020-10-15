Общество

При отказе от масок число заболевших коронавирусом в России может достичь 1 млн в день

Число инфицированных коронавирусом в России может достичь 1 млн человек в сутки уже к Новому году при отказе людей использовать защитные средства, следует из негативного сценария прогноза Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле. Он был составлен на основе математической модели. IHME ведет работы по России совместно с МФТИ.

«Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Но это в случае, если не будет никаких мер по противодействию распространению инфекции, то есть никто не будет носить масок и так далее», - рассказал заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Самый благополучный сценарий, возможный при ношении масок и соблюдении правил дистанцирования, предполагает показатель в 4 тысячи заболевших в день к Новому году, пишет газета «Известия». Эксперты подчеркивают, что математические модели прогнозируют лишь вероятный сценарий развития событий.