Общество

Почти 20% мужчин и около 28% женщин страдают ожирением

Почти у половины российских мужчин и у более трети женщин наблюдается избыточный вес. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6 % мужчин и 35,6 % женщин, ожирение – у 19 % и 27,6 % мужчин и женщин соответственно», – заявила Попова в пятницу в интервью порталу здоровое-питание.рф. Попова сказала, что это опасно «ростом хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом».

«Опять же, за последние полгода выяснилось, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска тяжелых осложнений и при заражении коронавирусом», - сказала Попова. По ее словам, «первую десятку регионов, где ожирение наиболее распространено», относятся Орловская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская области, Республика Алтай, Брянская область, Алтайский край, Тульская область и Еврейская автономная область.

Попова также сообщила, что российские педиатры также отмечают «стремительный рост количества детей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями». «К сожалению, у нас становится все больше детей с лишним весом и ожирением. Среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела у 20%, ожирение у каждого десятого (10,7%). Среди девочек – 14% и 5,6% соответственно», – сказала она. Глава Роспотребнадзора считает, что для улучшения ситуации в РФ необходимо пропагандировать культуру здорового питания. «Ведь самое главное в здоровом питании — не отказ от каких-то продуктов, а умеренность и правильное приготовление — без избытка соли, сахара и жира», – сказала она.