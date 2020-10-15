Общество

В 2021 году 31 декабря будет выходным днем

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, сообщается на сайте правительства.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», - говорится в сообщении.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней - с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (3 дня - с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (3 дня - с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (3 дня - с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (3 дня - с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (3 дня - с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (4 дня - с четверга по воскресенье).

Ранее Минтруд, который готовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, отмечал, что предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

Согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями в России являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного единства.