Общество

В комиссариате Псковского района открыта «горячая линия» по призыву в армию

В военном комиссариате Пскова и Псковского района начал работать телефон «горячей линии» по вопросам призыва в армию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации района, в ходе рабочей встречи с военным комиссаром Пскова и Псковского района Николаем Александровым глава Псковского района Наталья Федорова обсудила вопросы взаимодействия при проведении осеннего призыва граждан на военную службу.

«Призыв в армию – это всегда общественно значимая тема, а в условиях ограничительных мер – особенно важная. С этой целью в военном комиссариате начал функционировать телефон "горячей линии", по которому призывники и их родители смогут задать специалистам военкомата вопросы о ходе призывной кампании и условиях прохождения военной службы. Кроме того, военный комиссариат Псковской области также предоставил для этих целей свои номера телефонов, которые с сегодняшнего дня, по решению главы района, опубликованы на заглавной странице официального сайта Псковского района в разделе "Куда обратиться". Телефон "горячей линии" – (8112) 72-79-90. Телефоны военного комиссариата Псковской области – (8112) 66-73-06, 53-31-71», - рассказали в пресс-службе администрации.