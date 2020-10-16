Общество

Большие каникулы

Свершилось: школьники уходят на внеплановые каникулы. Родители в шоке сочиняют в голове памятки на тему «10 способов занять ребенка, пока дома никого нет». Дети в ауте: они весной уже нахлебались свободы, даже самые упертые пятиклашки пришли к выводу о том, как важно ходить в школу. Что до учителей... им можно разве что посочувствовать: программу снова придется осваивать рывками, а значит, впереди новые упреки родителей в непрофессионализме и очереди школьников, желающих аврально исправить двойки.

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Ситуацию усугубляют оценочные суждения относительно целесообразности увеличения продолжительности каникул (мы попытались подобрать самое корректное определение слухам, мигрирующим из одного родительского чата в другой). Часть псковичей считают меры обоснованными: половина учителей ушла на карантин, вести уроки попросту некому. Другая часть - возмущается и предрекает переход после двухнедельных каникул на дистанционку (слухи о том, что со 2 ноября уйдем все, щекочут нервы даже почище новостей о введении транспортных карт в псковских автобусах).

Подтянулись и реплики от родственников из соседнего Петербурга. Вот же, пишут: «В петербургском Роспотребнадзоре не считают целесообразным досрочно отправлять школьников на каникулы из-за осеннего всплеска COVID-19. Как объяснила начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства Ирина Чхинджерия, случаи заражения коронавирусом в школах Петербурга не носят массового характера», - пишет «Деловой Петербург».

А что же мы тогда - провинциальный город с 200 тысячами населения, без метро и огромных супермаркетов? Перестраховываемся? Ведь еще 29 сентября официальный ТГ-канал Псковской области, ссылаясь на заявление руководителя комитета по образованию Александра Седунова, сообщил о том, что школьные каникулы в Псковской области начнутся традиционно в конце октября.

Не удовлетворяет родителей и объяснение про учителей, ушедших на карантин. Те же «питерские» удивляются: мол, не должны были сажать учителей на карантин. Сажают только если заболел педагог начальных классов - они действительно находятся в тесном контакте с детьми. А предметники приходят на урок продолжительностью 40 минут два-три раза в неделю, причем с дистанцией. Опять же вопрос: пройдет две недели - где гарантия, что не уйдут на карантин «бесковидные» учителя?

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И еще один интересный вопрос: а если бы решения принимались централизованно, на уровне Федерации, такой неразберихи не было бы? В принципе, все происходящее очень напоминает пережитое всеми в марте: внезапные каникулы, запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых, усиление масочного режима, рейды в автобусах, появление волонтеров...

Впрочем, больше всего, похоже, псковских родителей волнует не странность российской пандемии, а падающее качество обучения. Оно и так в последние годы занимается тем же, чем и финансы - то бишь поет романсы (о безденежье и беспросветности). А тут «не опять, а снова»... «Второй учебный год детям не дают полноценного образования!» - возмущаются подписчики группы ПЛН ВКонтакте. «Куда мы катимся? Растим поколение дураков. Для правительства хорошо, управлять проще», - вангуют в комментариях. «Они и так полгода толком не учились, не говорю уже о самом качестве этого образования. Так теперь еще и каникулы увеличенные, которые, наоборот стоило бы все до нового года отменить, чтобы отставание прошлого года нагнать. Нагулялись так-то...» - замечают читатели.

Какие бы вопросы и версии мы сейчас не обсуждали, факт остается фактом: мы снова уходим в неизвестность внезапных каникул. На каждой школе сейчас можно повесить большой плакат: «Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы не болело».

Учеба RIP.

Елена Никитина