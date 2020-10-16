75 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

75 случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
За весь период пандемии специалисты провели 114 тысяч 472 исследования, в результаты были подтверждены 6 тысяч 348 случаев коронавируса. Из них выздоровели 4 тысячи 334 человека, в том числе 33 за прошедшие сутки, умерли 67.
Статистика по районам:
Псков – 2062
Великие Луки – 1278
Бежаницкий район - 88
Великолукский район – 247
Гдовский район – 96
Дедовичский район – 83
Дновский район - 114
Красногородский район – 56
Куньинский район – 57
Локнянский район - 23
Невельский район – 207
Новоржевский район – 34
Новосокольнический район – 156
Опочецкий район – 146
Островский район – 428
Палкинский район – 74
Печорский район – 118
Плюсский район – 117
Порховский район - 207
Псковский район – 517
Пустошкинский район – 33
Пушкиногорский район - 25
Пыталовский район – 33
Себежский район – 64
Стругокрасненский район – 55
Усвятский район – 30.