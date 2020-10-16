Общество

75 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

75 случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

За весь период пандемии специалисты провели 114 тысяч 472 исследования, в результаты были подтверждены 6 тысяч 348 случаев коронавируса. Из них выздоровели 4 тысячи 334 человека, в том числе 33 за прошедшие сутки, умерли 67.

Статистика по районам:

Псков – 2062

Великие Луки – 1278

Бежаницкий район - 88

Великолукский район – 247

Гдовский район – 96

Дедовичский район – 83

Дновский район - 114

Красногородский район – 56

Куньинский район – 57

Локнянский район - 23

Невельский район – 207

Новоржевский район – 34

Новосокольнический район – 156

Опочецкий район – 146

Островский район – 428

Палкинский район – 74

Печорский район – 118

Плюсский район – 117

Порховский район - 207

Псковский район – 517

Пустошкинский район – 33

Пушкиногорский район - 25

Пыталовский район – 33

Себежский район – 64

Стругокрасненский район – 55

Усвятский район – 30.